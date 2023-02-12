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"Битое стекло" с ряженкой: привычный десерт по-новому
Традиционный десерт "Битое стекло" обычно готовят на молоке. Также добавляют печенье для нежной текстуры. Но можно поэкспериментировать и сделать основу на ряженке.
Идея приготовления десерта "Битое стекло" на ряженке опубликована на странице фудблогера Юлии с ником _lady.stegantseva_ в Instagram.
Ингредиенты:
- желе – 2 пачки
- желатин – 35 г
- сметана – 300 г 20%
- ряженка – 600 мл
- сахар – 5 ст.л. (добавляйте по своему вкусу)
- 2 пачки желе (приготовить по инструкции)
Способ приготовления:
1. 35г. желатина залить +-100 мл холодной воды, оставить набухать на 7-10 минут.
2. Смешать сметану, ряженку и сахар.
3. Добавить разогретый на небольшой мощности в микроволновке или на водяной бане, желатин (не доводить его до кипения).
4. Добавить застывшее желе кубиками, вылить в форму (можно застелить форму пакетом).
5. Оставить в холодильнике на 2-3 часа.
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