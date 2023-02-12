"Битое стекло" с ряженкой: привычный десерт по-новому

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,2 т.
'Битое стекло' с ряженкой: привычный десерт по-новому

Традиционный десерт "Битое стекло" обычно готовят на молоке. Также добавляют печенье для нежной текстуры. Но можно поэкспериментировать и сделать основу на ряженке.

Идея приготовления десерта "Битое стекло" на ряженке опубликована на странице фудблогера Юлии с ником _lady.stegantseva_ в Instagram.

''Битое стекло'' с ряженкой: привычный десерт по-новому

Ингредиенты:

  • желе – 2 пачки
  • желатин – 35 г
  • сметана – 300 г 20%
  • ряженка – 600 мл
  • сахар – 5 ст.л. (добавляйте по своему вкусу)
  • 2 пачки желе (приготовить по инструкции)
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Способ приготовления:

''Битое стекло'' с ряженкой: привычный десерт по-новому

1. 35г. желатина залить +-100 мл холодной воды, оставить набухать на 7-10 минут.

''Битое стекло'' с ряженкой: привычный десерт по-новому

2. Смешать сметану, ряженку и сахар.

''Битое стекло'' с ряженкой: привычный десерт по-новому

3. Добавить разогретый на небольшой мощности в микроволновке или на водяной бане, желатин (не доводить его до кипения).

''Битое стекло'' с ряженкой: привычный десерт по-новому

4. Добавить застывшее желе кубиками, вылить в форму (можно застелить форму пакетом).

''Битое стекло'' с ряженкой: привычный десерт по-новому

5. Оставить в холодильнике на 2-3 часа.

''Битое стекло'' с ряженкой: привычный десерт по-новому

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