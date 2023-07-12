Битые огурцы по-китайски: классический рецепт пикантной закуски за 1 час
Битые огурцы – это популярная китайская закуска. Традиционно их маринуют с соевым соусом, чесноком и чили. Но самое важное – правильно подготовить овощ к приготовлению, а именно отбить до того состояния, чтобы огурцы начали трескаться.
Фудблогер Алексей Крючков (_kruchkov) на своей странице в Instagram поделился рецептом маринованных битых огурцов с соевым соусом, кунжутом, чесноком и чили.
Ингредиенты:
- огурцы – 1 кг
- соевый соус – 3 ст. л.
- кунжутное масло – 1 ст. л.
- кунжут – 1 ст. л.
- чеснок – 3 зубчика
- соль – 1 ч. л.
- уксус – 1 ст. л.
- сахар – 1\2 ст. л.
- перец чили – 1\2 шт
Способ приготовления:
1. Огурцы помыть, отрезать хвостики и порезать овощи пополам. После этого отбить их скалкой для теста (огурцы должны просто потрескаться). Переложить в миску.
2. Добавить к огурцам соль, перемешать и оставить в таком виде на 10 минут.
3. Слить с огурцов образовавшуюся жидкость. Выжать к ним чеснок через пресс, добавить соевый соус, кунжутное масло, порезанный чили, кунжут, сахар и уксус. Перемешать и оставить в холодильнике на 1 час. Приятного аппетита!
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