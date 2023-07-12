Битые огурцы – это популярная китайская закуска. Традиционно их маринуют с соевым соусом, чесноком и чили. Но самое важное – правильно подготовить овощ к приготовлению, а именно отбить до того состояния, чтобы огурцы начали трескаться.

Фудблогер Алексей Крючков (_kruchkov) на своей странице в Instagram поделился рецептом маринованных битых огурцов с соевым соусом, кунжутом, чесноком и чили.

Ингредиенты:

огурцы – 1 кг

соевый соус – 3 ст. л.

кунжутное масло – 1 ст. л.

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кунжут – 1 ст. л.

чеснок – 3 зубчика

соль – 1 ч. л.

уксус – 1 ст. л.

сахар – 1\2 ст. л.

перец чили – 1\2 шт

Способ приготовления:

1. Огурцы помыть, отрезать хвостики и порезать овощи пополам. После этого отбить их скалкой для теста (огурцы должны просто потрескаться). Переложить в миску.

2. Добавить к огурцам соль, перемешать и оставить в таком виде на 10 минут.

3. Слить с огурцов образовавшуюся жидкость. Выжать к ним чеснок через пресс, добавить соевый соус, кунжутное масло, порезанный чили, кунжут, сахар и уксус. Перемешать и оставить в холодильнике на 1 час. Приятного аппетита!

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