Козы помогли: как появился кофе и лучшие рецепты, которые стоит приготовить дома

Никто не станет спорить с тем, что кофе является одним из самых популярных напитков в мире. Кто-то, не спеша, любит насладиться любимым эспрессо за завтраком, а кто-то предпочитает латте на миндальном молоке во время рабочего перерыва на обед. И учитывая тот факт, что ежедневно в мире выпивают около двух миллиардов чашек кофе, его разнообразие и варианты приготовления постоянно увеличиваются.

Поскольку 1 октября во всем мире традиционно отмечают День кофе, редакция FoodOboz подготовила подборку интересных фактов о любимом напитке и 3 рецепта приготовления кофе, от которых нельзя отказаться.

Интересные факты о кофе

Козы – первооткрыватели кофе. Существует легенда, что еще в далеком 9 веке один пастух, выпасая коз, заметил как животные охотно поедали ягоды с довольно странного куста. Как следствие, животные были полны необычайной энергией и могли даже не спать всю ночь. Позже мужчина рассказал об этой ситуации монахам и предложил варить ягодный напиток, который позволит им не засыпать во время молитвы.

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Больше всего кофе выпивают в Скандинавии. Так, если верить статистике, каждый житель скандинавской страны потребляет в среднем 12 кг кофе ежегодно. Не слишком от них отстают норвежцы (10 кг), исландцы (9 кг), датчане (8,7 кг), шведы (8,2 кг).

Американо "принесли" американцы. Популярный напиток стал их настоящей находкой во время Второй мировой войны. Дело в том, что американцы не могли пить черный и крепкий кофе, как любили европейцы. Поэтому, попросили добавлять в напиток немного воды.

Рецепты безупречного кофе дома

Кофе с сыром

Ингредиенты:

Эспрессо, или свежесваренный черный кофе – 250 мл

Сыр бри – 2 куска

Способ приготовления: выложить на дно чашки сыр, после чего залить кофе. Тщательно перемешать.

Кофе с бананом

Ингредиенты:

Банан – 1 \ 2

Корица – по вкусу

Свежесваренный кофе – 250 мл

Способ приготовления: с помощью блендера взбить банан, корицу и охлажденный кофе. По желанию можно дополнить напиток мороженым.

Кофе с цитрусовым соком

Ингредиенты:

Свежесваренный кофе – 250 мл

Карамельный сироп – 30 мл

Апельсиновый фреш – 100 мл

Способ приготовления: высокий стакан наполнить льдом, после чего поочередно влить: карамельный сироп, апельсиновый фреш, кофе. Это нужно для того, чтобы образовались три различные слои.

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