Если жарить блины без капли масла – они будут гораздо более полезными. Поэтому очень удачной идеей будет приготовить марокканские блинчики. В их основе сухие дрожжи, а также мука в сочетании с манкой. Тесто выходит очень плотным и воздушным. Его можно жарить на сухой сковороде.

Идея приготовления марокканских блинов, которые жарятся на сухой сковороде, опубликована на странице фудблогера Юлии с ником zefirok_recipes в Instagram. Для таких блинов подходит любая сладкая начинка.

Ингредиенты:

манка – 250 г.

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мука – 40 г

сахар – 3 ст.л.

соль – 1/4 ч.л.

сухие дрожжи – 5 г.

разрыхлитель – 10 г.

теплая вода – 500 мл. (40 градусов)

начинка по вашему вкусу (у меня миндальные и арахисовая паста и фрукты)

Способ приготовления:

1. Соединяем все сухие ингредиенты и хорошо перемешиваем.

2. Далее вливаем воду и взбиваем блендером 2 минуты.

3. Накрываем полотенцем и оставляем на 15 минут.

4. Жарим блины на сухой сковороде на маленьком огне только с одной стороны до готовности минутки 2-3 (образовавшиеся пузыри должны лопнуть и верх блина становится сухим).

5. Лучше это делать сразу на двух сковородках, чтобы было быстрее.

6. Сразу на еще теплые блины выкладываем начинку и слепляем вареники.

7. Начинка может быть любая: арахисовая паста с бананом, творог с изюмом, джем, шоколадная паста и т.д.

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