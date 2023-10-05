Блинчики, которые можно жарить на сухой сковороде: как приготовить тесто
Если жарить блины без капли масла – они будут гораздо более полезными. Поэтому очень удачной идеей будет приготовить марокканские блинчики. В их основе сухие дрожжи, а также мука в сочетании с манкой. Тесто выходит очень плотным и воздушным. Его можно жарить на сухой сковороде.
Идея приготовления марокканских блинов, которые жарятся на сухой сковороде, опубликована на странице фудблогера Юлии с ником zefirok_recipes в Instagram. Для таких блинов подходит любая сладкая начинка.
Ингредиенты:
- манка – 250 г.
- мука – 40 г
- сахар – 3 ст.л.
- соль – 1/4 ч.л.
- сухие дрожжи – 5 г.
- разрыхлитель – 10 г.
- теплая вода – 500 мл. (40 градусов)
- начинка по вашему вкусу (у меня миндальные и арахисовая паста и фрукты)
Способ приготовления:
1. Соединяем все сухие ингредиенты и хорошо перемешиваем.
2. Далее вливаем воду и взбиваем блендером 2 минуты.
3. Накрываем полотенцем и оставляем на 15 минут.
4. Жарим блины на сухой сковороде на маленьком огне только с одной стороны до готовности минутки 2-3 (образовавшиеся пузыри должны лопнуть и верх блина становится сухим).
5. Лучше это делать сразу на двух сковородках, чтобы было быстрее.
6. Сразу на еще теплые блины выкладываем начинку и слепляем вареники.
7. Начинка может быть любая: арахисовая паста с бананом, творог с изюмом, джем, шоколадная паста и т.д.
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