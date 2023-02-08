Блинчики можно приготовить на молоке, сыворотке, кефире и даже обычной воде. И текстура получается совершенно разной. Но если вы хотите, чтобы ваши изделия не рвались, добавьте в тесто один очень простой, но действенный ингредиент.

Идея приготовления блинов на молоке, которые никогда не рвутся, опубликована на кулинарной странице life_is_a_moment в Instagram. По этой технологии в тесто для блинов нужно добавить совсем чуть-чуть обычной соды.

Ингредиенты:

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пшеничная мука – 2/3 стакана

молоко 3,2% или 0 – 4,4,5 литра

сливочное масло – 20-25 грамм

подсолнечное масло для жарки

сахар – по вкусу

соль – по вкусу

пищевая сода – 0,3 чайных ложки

Способ приготовления:

1. Все сухие компоненты смешать.

2. Сливочное масло растопить, а затем налить в емкость молоко.

3. Перемешать тесто венчиком или вилкой.

4. Сковороду разогреть, смазать ее растительным маслом, налить тесто половником.

5. Жарить примерно по 2 минуты на слабом огне. Должна образоваться золотистая корочка.

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