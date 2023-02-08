Блинчики, которые никогда не порвутся: что добавить в тесто
Блинчики можно приготовить на молоке, сыворотке, кефире и даже обычной воде. И текстура получается совершенно разной. Но если вы хотите, чтобы ваши изделия не рвались, добавьте в тесто один очень простой, но действенный ингредиент.
Идея приготовления блинов на молоке, которые никогда не рвутся, опубликована на кулинарной странице life_is_a_moment в Instagram. По этой технологии в тесто для блинов нужно добавить совсем чуть-чуть обычной соды.
Ингредиенты:
- пшеничная мука – 2/3 стакана
- молоко 3,2% или 0 – 4,4,5 литра
- сливочное масло – 20-25 грамм
- подсолнечное масло для жарки
- сахар – по вкусу
- соль – по вкусу
- пищевая сода – 0,3 чайных ложки
Способ приготовления:
1. Все сухие компоненты смешать.
2. Сливочное масло растопить, а затем налить в емкость молоко.
3. Перемешать тесто венчиком или вилкой.
4. Сковороду разогреть, смазать ее растительным маслом, налить тесто половником.
5. Жарить примерно по 2 минуты на слабом огне. Должна образоваться золотистая корочка.
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