Блинчики, которые выходят у всех: простые секреты идеального теста
Идеальные блины не у всех получаются с первого раза. Они могут порваться, прожариться неравномерно или подгореть. И, казалось бы, все ингредиенты правильные. Но их нужно замешивать в определенной последовательности и по четкой технологии – тогда блюдо получится идеальным.
Секретами приготовления вкусных блинов, каторые точно выйдут у всех, поделился фудблогер maminy.recepti. Опубликовано на странице Instagram.
Ингредиенты:
кипяток - 1,5 стакана
молоко – 1,5 стакана
яйца – 2 шт
мука - 1,5 стакана (тесто должно быть реже, чем на оладьи)
сливочное масло – 1,5 столовых ложки
сахар – 1,5 столовых ложки
соль – 0,5 чайной ложки
ваниль
Способ приготовления:
Взбить яйца с сахаром, добавить соль и ваниль.
Постепенно влить молоко и высыпать муку.
Не переставая взбивать, добавить растопленное сливочное масло, а затем кипяток тоненькой струйкой.
Тесто отставьте на 30 минут, чтобы все ингредиенты хорошо смешались.
На разогретую сковороду тонким слоем влить тесто, жарить с одной стороны 1 – 2 минуты
Перевернуть, готовить до золотистого цвета.
Полезная рекомендация
Блогер добавляет, что если сковорода обычная, а не специальная, для блинов, перед выпеканием следует налить немного растительного масла, которое с помощью кусочка ваты или бумажного полотенца нужно распределить тонким слоем по всей поверхности. К блинам из такого теста подойдет любая начинка.
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Ингредиенты:
молоко – 1 стакан
сахар – 1 стакан
какао – 2 ст.л.
крахмал – 2 ст.л.
масло – 1 ст.л.
Способ приготовления:
Крахмал, сахар и какао перемешать.
Медленно влить молоко, все время помешивая, чтобы не было комочков.
Поставить на небольшой огонь и проварить.
Когда масса начнет сгущаться, снять с огня и добавить масло.
По желанию добавить измельченные орехи.
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