Блинчики, которые выходят у всех: простые секреты идеального теста

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
3,5 т.
Блинчики, которые выходят у всех: простые секреты идеального теста

Идеальные блины не у всех получаются с первого раза. Они могут порваться, прожариться неравномерно или подгореть. И, казалось бы, все ингредиенты правильные. Но их нужно замешивать в определенной последовательности и по четкой технологии – тогда блюдо получится идеальным.

Секретами приготовления вкусных блинов, каторые точно выйдут у всех, поделился фудблогер maminy.recepti. Опубликовано на странице Instagram.

Жарение тонких и вкусных блинчиков

Ингредиенты:

  • кипяток - 1,5 стакана

  • молоко – 1,5 стакана

  • яйца – 2 шт

  • мука - 1,5 стакана (тесто должно быть реже, чем на оладьи)

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  • сливочное масло – 1,5 столовых ложки

  • сахар – 1,5 столовых ложки

  • соль – 0,5 чайной ложки

  • ваниль

Способ приготовления:

  1. Взбить яйца с сахаром, добавить соль и ваниль.

  2. Постепенно влить молоко и высыпать муку.

  3. Не переставая взбивать, добавить растопленное сливочное масло, а затем кипяток тоненькой струйкой.

  4. Тесто отставьте на 30 минут, чтобы все ингредиенты хорошо смешались.

  5. На разогретую сковороду тонким слоем влить тесто, жарить с одной стороны 1 – 2 минуты

  6. Перевернуть, готовить до золотистого цвета.

Блинчики с фруктами

Полезная рекомендация

Блогер добавляет, что если сковорода обычная, а не специальная, для блинов, перед выпеканием следует налить немного растительного масла, которое с помощью кусочка ваты или бумажного полотенца нужно распределить тонким слоем по всей поверхности. К блинам из такого теста подойдет любая начинка.

Если не знаете, какую начинку выбрать, следует приготовить домашнюю нутеллу: сладкая, вкусная и хватит надолго. Идея от slavka_verkalych. Опубликовано на странице Instagram.

Домашняя нутелла для начинки

Ингредиенты:

  • молоко – 1 стакан

  • сахар – 1 стакан

  • какао – 2 ст.л.

  • крахмал – 2 ст.л.

  • масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Крахмал, сахар и какао перемешать.

  2. Медленно влить молоко, все время помешивая, чтобы не было комочков.

  3. Поставить на небольшой огонь и проварить.

  4. Когда масса начнет сгущаться, снять с огня и добавить масло.

  5. По желанию добавить измельченные орехи.

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