Блинчики, которые выходят у всех: простые секреты идеального теста

Идеальные блины не у всех получаются с первого раза. Они могут порваться, прожариться неравномерно или подгореть. И, казалось бы, все ингредиенты правильные. Но их нужно замешивать в определенной последовательности и по четкой технологии – тогда блюдо получится идеальным.

Секретами приготовления вкусных блинов, каторые точно выйдут у всех, поделился фудблогер maminy.recepti. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

кипяток - 1,5 стакана

молоко – 1,5 стакана

яйца – 2 шт

мука - 1,5 стакана (тесто должно быть реже, чем на оладьи)

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сливочное масло – 1,5 столовых ложки

сахар – 1,5 столовых ложки

соль – 0,5 чайной ложки

ваниль

Способ приготовления:

Взбить яйца с сахаром, добавить соль и ваниль. Постепенно влить молоко и высыпать муку. Не переставая взбивать, добавить растопленное сливочное масло, а затем кипяток тоненькой струйкой. Тесто отставьте на 30 минут, чтобы все ингредиенты хорошо смешались. На разогретую сковороду тонким слоем влить тесто, жарить с одной стороны 1 – 2 минуты Перевернуть, готовить до золотистого цвета.

Полезная рекомендация

Блогер добавляет, что если сковорода обычная, а не специальная, для блинов, перед выпеканием следует налить немного растительного масла, которое с помощью кусочка ваты или бумажного полотенца нужно распределить тонким слоем по всей поверхности. К блинам из такого теста подойдет любая начинка.

Если не знаете, какую начинку выбрать, следует приготовить домашнюю нутеллу: сладкая, вкусная и хватит надолго. Идея от slavka_verkalych. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

молоко – 1 стакан

сахар – 1 стакан

какао – 2 ст.л.

крахмал – 2 ст.л.

масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Крахмал, сахар и какао перемешать. Медленно влить молоко, все время помешивая, чтобы не было комочков. Поставить на небольшой огонь и проварить. Когда масса начнет сгущаться, снять с огня и добавить масло. По желанию добавить измельченные орехи.

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