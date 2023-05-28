Вкусные тонкие блины можно есть не только самостоятельно, но и делать их с разными солеными и сладкими начинками. Такое блюдо – это отличный вариант завтрака, десерта и даже перекуса.

Фудблогер Евгения Малиневская (ev.malinevska) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусных тонких блинчиков с яблоком и корицей, которые вы очень быстро и легко приготовите.

Ингредиенты на 8-10 блинов:

яйца – 1 шт

Видео дня

мука – 150 г

молоко – 350 мл

ванильный сахар – 15 г

корица – 1 ч. л.

сода – 1 ч. л.

соль – 1 ч. л.

масло гхи для жарки

Начинка:

яблоки – 2 шт

лимонный сок – 20 мл

сахар – 2 ст. л.

корица – 1 ч. л.

масло гхи – 2 ч. л.

сахарная пудра для декора

Способ приготовления:

1. Начать с приготовления теста. Для этого в глубокой миске смешать 1\2 часть молока, яйца, сахар, корицу и соль. Взбить венчиком до однородности и растворения сахара.

2. К полученной массе добавить муку. Перемешать, чтобы не было комочков.

3. Далее налить оставшееся молоко, перемешать и сразу добавить соду. Тесто готово!

4. На этом этапе пожарить тонкие блины на сковороде с маслом гхи.

5. Далее приготовить начинку. Для этого порезать яблоки кубиками, переложить их в сотейник, добавить сахар, корицу и масло гхи. Поставить на огонь и жарить до мягкости – это занимает около 10 минут. Начинка готова!

6. На этом этапе нужно на один блинчик выложить 2 ч. л. начинки и завернуть в треугольник. Посыпать блины пудрой. Готово!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, сколько яиц нужно добавить для идеального теста на блины.