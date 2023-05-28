Блинчики с яблоками и корицей: вкуснейшее блюдо на завтрак и десерт
Вкусные тонкие блины можно есть не только самостоятельно, но и делать их с разными солеными и сладкими начинками. Такое блюдо – это отличный вариант завтрака, десерта и даже перекуса.
Фудблогер Евгения Малиневская (ev.malinevska) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусных тонких блинчиков с яблоком и корицей, которые вы очень быстро и легко приготовите.
Ингредиенты на 8-10 блинов:
- яйца – 1 шт
- мука – 150 г
- молоко – 350 мл
- ванильный сахар – 15 г
- корица – 1 ч. л.
- сода – 1 ч. л.
- соль – 1 ч. л.
- масло гхи для жарки
Начинка:
- яблоки – 2 шт
- лимонный сок – 20 мл
- сахар – 2 ст. л.
- корица – 1 ч. л.
- масло гхи – 2 ч. л.
- сахарная пудра для декора
Способ приготовления:
1. Начать с приготовления теста. Для этого в глубокой миске смешать 1\2 часть молока, яйца, сахар, корицу и соль. Взбить венчиком до однородности и растворения сахара.
2. К полученной массе добавить муку. Перемешать, чтобы не было комочков.
3. Далее налить оставшееся молоко, перемешать и сразу добавить соду. Тесто готово!
4. На этом этапе пожарить тонкие блины на сковороде с маслом гхи.
5. Далее приготовить начинку. Для этого порезать яблоки кубиками, переложить их в сотейник, добавить сахар, корицу и масло гхи. Поставить на огонь и жарить до мягкости – это занимает около 10 минут. Начинка готова!
6. На этом этапе нужно на один блинчик выложить 2 ч. л. начинки и завернуть в треугольник. Посыпать блины пудрой. Готово!
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