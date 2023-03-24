Блины, которые не рвутся: что обязательно добавить в тесто

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Домашние блины

Домашние блины – самое простое блюдо из муки. Для того, чтобы они были удачными и не рвались, вам нужно приготовить правильно тесто, а именно – придерживаться пропорций. Для начинки можно использовать: творог, твердый сыр, ягоды, джем, а также капусту, мясо, рыбу, фарш, печень, овощи, зелень. 

Блинчики с курицей

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом блинов, которые не рвутся с вкусной творожной начинкой. 

Рецепт блинов
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Совет: чтобы блины не рвались, нужно готовое тесто оставить на 30 минут при комнатной температуре или отправьте в холодильник на 2 часа, если позволяет время. За это время клейковина муки успеет набухнуть, и блины при выпечке не будут рваться.

Как приготовить идеальное тесто для блинов

Ингредиенты:

  • молоко – 500 мл
  • мука – 200 г
  • яйца – 2 шт.
  • масло растительное – 2 ст. л.
  • сахар – 2 ст. л.
  • соль – 0,25 ч. л.

Для начинки:

  • сладкая сырковая масса

Способ приготовления:

1. Для теста: в миску просейте муку, добавьте соль и сахар, перемешайте венчиком. В центре мучной смеси сделайте лунку и вбейте 2 яйца, влейте треть молока и хорошо перемешайте венчиком, чтобы не было комочков.

Как правильно приготовить тесто для блинов

2. В полученную массу влейте оставшееся молоко, постоянно при этом перемешивая смесь, добавьте масло. Готовое тесто отставьте на 30 минут при комнатной температуре или отправьте в холодильник на 2 часа.

4. Пожарьте блины на слегка смазанном маслом сковороде до румяности.

Как приготовить идеальные блины

5. Каждый блинчик смажьте сырковой массой и заверните удобным для вас способом. После  обжарьте на сливочном масле или подсолнечном до румяности и можно подавать с фруктами и сгущенным молоком!

Блинчики с бананом и яблоком

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