Блины, которые не рвутся: рассказываем, как правильно готовить тесто

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,6 т.
Как приготовить вкусные блины

Домашние блины можно готовить на разном тесте и с разными начинками. Для того, чтобы тесто было однородным, нужно в тесто добавить растительное или растопленное сливочное масло. чтобы не было комков, нужно использовать просеянную муку.

Блинчики на молоке

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом тонких блинов, которые будут тонкими и эластичными.

Рецепт блинов
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Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.
  • мука – 7 ст. л.
  • сахар – 3 ст. л.
  • кипяток – 1 стакан
  • холодное молоко – 2 стакана
  • растопленное сливочное масло
  • сало

Способ приготовления:

1. К яйцам всыпьте сахар, соль, взбейте.

Приготовление теста

2. Далее влейте 1 стакан молока, перемешайте, всыпьте половину муки, затем влейте еще молоко, перемешайте, влейте кипяток, перемешайте, чтобы не было комков.

Как правильно приготовить тесто для блинов

3. Влейте растопленное сливочное маслом и перемешайте.

Как приготовить идеальные блины

4. Разогрейте сковороду, смажьте салом и пожарьте блины.

Домашние блины

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