Видео дня
Блины, которые не рвутся: рассказываем, как правильно готовить тесто
Домашние блины можно готовить на разном тесте и с разными начинками. Для того, чтобы тесто было однородным, нужно в тесто добавить растительное или растопленное сливочное масло. чтобы не было комков, нужно использовать просеянную муку.
Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом тонких блинов, которые будут тонкими и эластичными.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- мука – 7 ст. л.
- сахар – 3 ст. л.
- кипяток – 1 стакан
- холодное молоко – 2 стакана
- растопленное сливочное масло
- сало
Способ приготовления:
1. К яйцам всыпьте сахар, соль, взбейте.
2. Далее влейте 1 стакан молока, перемешайте, всыпьте половину муки, затем влейте еще молоко, перемешайте, влейте кипяток, перемешайте, чтобы не было комков.
3. Влейте растопленное сливочное маслом и перемешайте.
4. Разогрейте сковороду, смажьте салом и пожарьте блины.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: