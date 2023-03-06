Домашние блины можно готовить на разном тесте и с разными начинками. Для того, чтобы тесто было однородным, нужно в тесто добавить растительное или растопленное сливочное масло. чтобы не было комков, нужно использовать просеянную муку.

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом тонких блинов, которые будут тонкими и эластичными.

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Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

мука – 7 ст. л.

сахар – 3 ст. л.

кипяток – 1 стакан

холодное молоко – 2 стакана

растопленное сливочное масло

сало

Способ приготовления:

1. К яйцам всыпьте сахар, соль, взбейте.

2. Далее влейте 1 стакан молока, перемешайте, всыпьте половину муки, затем влейте еще молоко, перемешайте, влейте кипяток, перемешайте, чтобы не было комков.

3. Влейте растопленное сливочное маслом и перемешайте.

4. Разогрейте сковороду, смажьте салом и пожарьте блины.

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