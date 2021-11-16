Блины, которые не рвутся: Татьяна Литвинова поделилась рецептом и секретами
Приготовить вкусные и удачные блины – мечта каждой хозяйки, но очень часто даже такое элементарное блюдо может получится невкусным. Причин для этого много, но самая главная – плохое, забитое тесто из которого в результате получатся блины, которые рвутся.
Кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале секретами и рецептом вкусных, ароматных блинов, которые не порвутся при жарке, которые вы с легкостью приготовите дома.
Секреты от кулинара:
смажьте сковороду сливочным малом
налейте тесто и крутите скороводку, чтобы тесто хорошо распределилось и блины были тоненькими и вкусными
обязательно добавьте в тесто для блинов молоко и кипяток, растительное масло
Тонкие блины, которые никогда не рвутся
Ингредиенты:
мука – 250 г
яйца – 6 шт.
кипяток – 250 мл
молоко – 500 мл
масло растительное – 30 г
масло сливочное – 30 г
соль – 1 ч. л.
сахар – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Взбейте миксером сразу все 6 яиц с молоком, добавьте сахар и дальше продолжайте взбивать.
2. Добавьте просеянную муку и дальше взбивайте миксером, чтобы не было комков.
3. После – вылейте в тесто оставшееся молоко и немногочисленно соли, далее снова взбивайте миксером.
4. Вылейте оставшееся молоко и взбивайте тесто, но уже венчиком.
5. Чтобы тесто не оставлять на 30 минут, чтобы оно "подошло" влейте кипяток и перемешайте.
6. В самом конце влейте растительное масло, перемешайте, растопите еще сливочное масло и добавьте в тесто.
Подавать блинчики можно с ягодами, любым сиропом, с творогом, мясом.
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