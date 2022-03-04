Блины на воде за 10 минут из трех ингредиентов

Если у вас есть мука, вы сможете приготовить кроме хлеба еще оладьи, блины и простые лепешки. Для этого вам понадобится всего несколько ингредиентов – муку, вода, соль.

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом простых блинов, которые готовятся на воде.

Ингредиенты:

мука – 250 г

кипяток – 250 мл

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растительное масло (но можно и без) – 1 ст. л.

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Просейте муку, добавьте в муку соль, перемешайте.

2. Влейте туда горячую воду и тщательно перемешайте, чтобы не было комков и тесто было жидким.

3. В готовое тесто влейте растительное масло и снова перемешайте.

4. Разогрейте сковороду и пожарьте блины.

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