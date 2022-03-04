Блины на воде за 10 минут из трех ингредиентов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
7,0 т.
Блины на воде

Если у вас есть мука, вы сможете приготовить кроме хлеба еще оладьи, блины и простые лепешки. Для этого вам понадобится всего несколько ингредиентов – муку, вода, соль.

Как выбрать сковороду для блинов

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом простых блинов, которые готовятся на воде.

Ингредиенты:

  • мука – 250 г

  • кипяток – 250 мл

Приготовление блинов
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  • растительное масло (но можно и без) – 1 ст. л.

  • соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Просейте муку, добавьте в муку соль, перемешайте.

С чем приготовить вкусное тесто на блины

2. Влейте туда горячую воду и тщательно перемешайте, чтобы не было комков и тесто было жидким.

Блины на молоке

3. В готовое тесто влейте растительное масло и снова перемешайте.

Приготовление блинов

4. Разогрейте сковороду и пожарьте блины.

Готовые блины

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