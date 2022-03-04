Блины на воде за 10 минут из трех ингредиентов
Если у вас есть мука, вы сможете приготовить кроме хлеба еще оладьи, блины и простые лепешки. Для этого вам понадобится всего несколько ингредиентов – муку, вода, соль.
Кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом простых блинов, которые готовятся на воде.
Ингредиенты:
мука – 250 г
кипяток – 250 мл
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растительное масло (но можно и без) – 1 ст. л.
соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Просейте муку, добавьте в муку соль, перемешайте.
2. Влейте туда горячую воду и тщательно перемешайте, чтобы не было комков и тесто было жидким.
3. В готовое тесто влейте растительное масло и снова перемешайте.
4. Разогрейте сковороду и пожарьте блины.
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