Блины можно готовить с начинкой и без, но самое главное – сделать удачное тесто. Чтобы они не рвались, кулинары советуют добавлять в основу не больше 3 яиц!

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных блинов с овощами и свежими овощами.

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Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

мука –1 стакан

молоко – 1,5 стакана

масло – 2 ст. л.

колбаса вареная

болгарский перец

помидор

соль

Способ приготовления:

1. К яйцам добавьте муку и половину порции молока, взбейте блендером и влейте еще молока, добавьте соль и масло.

2. Далее в тесто добавьте измельченный зеленый лук, помидор и перец и натертую колбасу, вымешайте.

3. Пожарьте блины на разогретой сковороде без масла, до румяности!

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