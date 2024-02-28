Блины с колбасой и овощами для перекуса: рассказываем, сколько яиц добавить в тесто

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Блины с колбасой и овощами для перекуса: рассказываем, сколько яиц добавить в тесто

Блины можно готовить с начинкой и без, но самое главное – сделать удачное тесто. Чтобы они не рвались, кулинары советуют добавлять в основу не больше 3 яиц

Вкусные блины с колбасой

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных блинов с овощами и свежими овощами. 

Рецепт блинов
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Ингредиенты: 

  • яйца – 3 шт. 
  • мука –1 стакан
  • молоко – 1,5 стакана
  • масло – 2 ст. л. 
  • колбаса вареная
  • болгарский перец
  • помидор
  • соль

Способ приготовления: 

1. К яйцам добавьте муку и половину порции молока, взбейте блендером и влейте еще молока, добавьте соль и масло.

Приготовление теста

2. Далее в тесто добавьте измельченный зеленый лук, помидор и перец и натертую колбасу, вымешайте.

Готовое тесто для блинов

3. Пожарьте блины на разогретой сковороде без масла, до румяности!

Готовые блины с начинкой

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