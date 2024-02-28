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Блины с колбасой и овощами для перекуса: рассказываем, сколько яиц добавить в тесто
Блины можно готовить с начинкой и без, но самое главное – сделать удачное тесто. Чтобы они не рвались, кулинары советуют добавлять в основу не больше 3 яиц!
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных блинов с овощами и свежими овощами.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- мука –1 стакан
- молоко – 1,5 стакана
- масло – 2 ст. л.
- колбаса вареная
- болгарский перец
- помидор
- соль
Способ приготовления:
1. К яйцам добавьте муку и половину порции молока, взбейте блендером и влейте еще молока, добавьте соль и масло.
2. Далее в тесто добавьте измельченный зеленый лук, помидор и перец и натертую колбасу, вымешайте.
3. Пожарьте блины на разогретой сковороде без масла, до румяности!
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