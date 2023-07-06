Блинчики могут быть не только сладкими, но и солеными – с твердым сыром и зеленью. Тесто для них очень просто готовится и не рвется. Блины получаются очень сытные и отлично подойдут на перекус.

Фудблогер Татьяна Приймак (happybearfood) на своей странице в Instagram поделилась рецептом блинов с сыром и зеленью, которые вы приготовите за 10 минут.

Ингредиенты:

мука пшеничная – 75 г

яйцо – 1 шт

молоко – 100 г

соль – 1 ч. л.

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сахар – 1 ч. л.

разрыхлитель – 1/2 ч. л.

перец черный молотый – 1 ч. л.

сыр твердый – 150 г

зелень

Способ приготовления:

1. Для начала взбить яйцо с сахаром и солью до однородности.

2. Добавить в массу молоко, муку и разрыхлитель. Тщательно перемешать все.

3. Натереть на терке сыр и измельчить зелень. Добавить ингредиенты в тесто.

4. Из полученного теста пожарить тонкие блины на смазанной маслом сковороде.

5. Готовые блины подавать со сметаной или соусом. Приятного аппетита!

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