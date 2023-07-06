Блины с сыром и зеленью за 10 минут: рецепт быстрого перекуса
Блинчики могут быть не только сладкими, но и солеными – с твердым сыром и зеленью. Тесто для них очень просто готовится и не рвется. Блины получаются очень сытные и отлично подойдут на перекус.
Фудблогер Татьяна Приймак (happybearfood) на своей странице в Instagram поделилась рецептом блинов с сыром и зеленью, которые вы приготовите за 10 минут.
Ингредиенты:
- мука пшеничная – 75 г
- яйцо – 1 шт
- молоко – 100 г
- соль – 1 ч. л.
- сахар – 1 ч. л.
- разрыхлитель – 1/2 ч. л.
- перец черный молотый – 1 ч. л.
- сыр твердый – 150 г
- зелень
Способ приготовления:
1. Для начала взбить яйцо с сахаром и солью до однородности.
2. Добавить в массу молоко, муку и разрыхлитель. Тщательно перемешать все.
3. Натереть на терке сыр и измельчить зелень. Добавить ингредиенты в тесто.
4. Из полученного теста пожарить тонкие блины на смазанной маслом сковороде.
5. Готовые блины подавать со сметаной или соусом. Приятного аппетита!
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: