Идеальное мясо и овощи для шашлыка без мангала

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Идеальное мясо и овощи для шашлыка без мангала

Осенний период – идеальное время для барбекю. Именно сейчас хорошая возможность для того, чтобы провести время с семьей и попробовать жареного мяса с овощами. Но погоду предсказать невозможно, поэтому нужно находить выход из ситуации.

Сегодня редакция FoodOboz делится идеями приготовления овощей и мяса для пикника без мангала.

Куриный шашлык в духовке

Шашлык из куриного мяса

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 300 г

  • Сметана 15% – 100 мл

  • Горчица – по вкусу (можно в зернах)

Способ приготовления:

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  1. Куриное филе промываем, удаляем лишние прожилки.

  2. В сосуд добавляем филе, сметану и горчицу. Заправляем любимыми специями и оставляем мариноваться минимум 1 час.

  3. По желанию добавляем овощи, лук и нанизываем мясо на деревянную шпажку.

  4. Запекаем 30-40 мин при 180 ° C в фольге.

Овощи гриль

Овощи гриль

Ингредиенты (на 6 порций):

  • Картофель или батат – 450 г

  • Морковь – 4 шт

  • Пастернак – 2 шт

  • Красный лук – 3 шт

  • Корень фенхеля – 1 шт

  • Оливковое масло – 2 ст.л

  • Розмарин – 5 веточек

  • Чеснок – 6 зубчиков

  • Соль – 1 ч.л

  • Перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Разигриваемо духовку до 200 градусов и застилаем пергаментной бумагой.

  2. Овощи моем, чистим и нарезаем на равные кусочки толщиной 2,5 см.

  3. Добавляем все нарезанные овощи в большую миску, измельченный чеснок, розмарин и соль.

  4. Добавляем оливковое масло и все перемешиваем.

  5. Кладем овощи на пергаментную бумагу в один слой и запекаем 25 минут. Когда пройдут первые 15 минут – переворачиваем.

Курица в сливочно-грибном соусе

Курица в сливочно-грибном соусе

Ингредиенты:

  • Куриная грудка – 2 шт

  • Шампиньоны – 200 г

  • Сливки 10% – 100 мл

  • Сливочное масло – 50 г

  • Чеснок – 2 зубчика

  • Масло для жарки

  • Яичная лапша

  • Соль, черный перец, паприка, сушеные травы – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Куриные грудки нарезаем пластами.

  2. Смешиваем муку и специи, обваливаем курицу.

  3. Обжариваем грудки на подсолничном и сливочном масле с двух сторон по 5-7 мин до золотистой корочки. Перекладываем на тарелку и накрываем фольгой.

  4. Обжариваем грибы и чеснок (примерно 5 мин), добавляем сливки, возвращаем куриную грудку и тушим еще около 5 минут.

  5. Отвариваем лапшу и подаем с курицей. По желанию можно добавить зелень.

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