Идеальное мясо и овощи для шашлыка без мангала
Осенний период – идеальное время для барбекю. Именно сейчас хорошая возможность для того, чтобы провести время с семьей и попробовать жареного мяса с овощами. Но погоду предсказать невозможно, поэтому нужно находить выход из ситуации.
Сегодня редакция FoodOboz делится идеями приготовления овощей и мяса для пикника без мангала.
Куриный шашлык в духовке
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Ингредиенты: ⠀
Филе куриное – 300 г
Сметана 15% – 100 мл
Горчица – по вкусу (можно в зернах)
Способ приготовления:
Куриное филе промываем, удаляем лишние прожилки.
В сосуд добавляем филе, сметану и горчицу. Заправляем любимыми специями и оставляем мариноваться минимум 1 час.
По желанию добавляем овощи, лук и нанизываем мясо на деревянную шпажку.
Запекаем 30-40 мин при 180 ° C в фольге.
Овощи гриль
Ингредиенты (на 6 порций):
Картофель или батат – 450 г
Морковь – 4 шт
Пастернак – 2 шт
Красный лук – 3 шт
Корень фенхеля – 1 шт
Оливковое масло – 2 ст.л
Розмарин – 5 веточек
Чеснок – 6 зубчиков
Соль – 1 ч.л
Перец – по вкусу
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Способ приготовления:
Разигриваемо духовку до 200 градусов и застилаем пергаментной бумагой.
Овощи моем, чистим и нарезаем на равные кусочки толщиной 2,5 см.
Добавляем все нарезанные овощи в большую миску, измельченный чеснок, розмарин и соль.
Добавляем оливковое масло и все перемешиваем.
Кладем овощи на пергаментную бумагу в один слой и запекаем 25 минут. Когда пройдут первые 15 минут – переворачиваем.
Курица в сливочно-грибном соусе
Ингредиенты:
Куриная грудка – 2 шт
Шампиньоны – 200 г
Сливки 10% – 100 мл
Сливочное масло – 50 г
Чеснок – 2 зубчика
Масло для жарки
Яичная лапша
Соль, черный перец, паприка, сушеные травы – по вкусу
Способ приготовления:
Куриные грудки нарезаем пластами.
Смешиваем муку и специи, обваливаем курицу.
Обжариваем грудки на подсолничном и сливочном масле с двух сторон по 5-7 мин до золотистой корочки. Перекладываем на тарелку и накрываем фольгой.
Обжариваем грибы и чеснок (примерно 5 мин), добавляем сливки, возвращаем куриную грудку и тушим еще около 5 минут.
Отвариваем лапшу и подаем с курицей. По желанию можно добавить зелень.
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