Идеальное мясо и овощи для шашлыка без мангала

Осенний период – идеальное время для барбекю. Именно сейчас хорошая возможность для того, чтобы провести время с семьей и попробовать жареного мяса с овощами. Но погоду предсказать невозможно, поэтому нужно находить выход из ситуации.

Сегодня редакция FoodOboz делится идеями приготовления овощей и мяса для пикника без мангала.

Куриный шашлык в духовке

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Ингредиенты: ⠀

Филе куриное – 300 г

Сметана 15% – 100 мл

Горчица – по вкусу (можно в зернах)

Способ приготовления:

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Куриное филе промываем, удаляем лишние прожилки. В сосуд добавляем филе, сметану и горчицу. Заправляем любимыми специями и оставляем мариноваться минимум 1 час. По желанию добавляем овощи, лук и нанизываем мясо на деревянную шпажку. Запекаем 30-40 мин при 180 ° C в фольге.

Овощи гриль

Ингредиенты (на 6 порций):

Картофель или батат – 450 г

Морковь – 4 шт

Пастернак – 2 шт

Красный лук – 3 шт

Корень фенхеля – 1 шт

Оливковое масло – 2 ст.л

Розмарин – 5 веточек

Чеснок – 6 зубчиков

Соль – 1 ч.л

Перец – по вкусу

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Способ приготовления:

Разигриваемо духовку до 200 градусов и застилаем пергаментной бумагой. Овощи моем, чистим и нарезаем на равные кусочки толщиной 2,5 см. Добавляем все нарезанные овощи в большую миску, измельченный чеснок, розмарин и соль. Добавляем оливковое масло и все перемешиваем. Кладем овощи на пергаментную бумагу в один слой и запекаем 25 минут. Когда пройдут первые 15 минут – переворачиваем.

Курица в сливочно-грибном соусе

Ингредиенты:

Куриная грудка – 2 шт

Шампиньоны – 200 г

Сливки 10% – 100 мл

Сливочное масло – 50 г

Чеснок – 2 зубчика

Масло для жарки

Яичная лапша

Соль, черный перец, паприка, сушеные травы – по вкусу

Способ приготовления:

Куриные грудки нарезаем пластами. Смешиваем муку и специи, обваливаем курицу. Обжариваем грудки на подсолничном и сливочном масле с двух сторон по 5-7 мин до золотистой корочки. Перекладываем на тарелку и накрываем фольгой. Обжариваем грибы и чеснок (примерно 5 мин), добавляем сливки, возвращаем куриную грудку и тушим еще около 5 минут. Отвариваем лапшу и подаем с курицей. По желанию можно добавить зелень.

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