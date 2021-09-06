Ленивые блюда из лаваша: идеи приготовления на любой праздник

Лаваш – универсальный продукт, из которого можно приготовить полноценные блюда, не затрачивая при этом много времени. Интерпретаций существует множество: жарка, запекание или в сыром виде. Также, из лаваша готовят десерты и заменяют им традиционное тесто. Сегодня редакция FodOboz делится подборкой 3 быстрых блюд из лаваша.

Треугольная пицца из лаваша

Ингредиенты:

Лаваш – 150г

Ветчина – 150г

Сыр – 100г

Помидор – 150г

Зелень – по вкусу

Йогурт натуральный / сметана – 50г

Томатная паста – 30г

Горчица – 10г

Соль, сухой чеснок – по вкусу

Желток для смазывания

Кунжут – 10г

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Способ приготовления:

С лаваша вырезаем круг. Надрезаем и смазываем соусом. Ветчину, сыр, помидор и зелень нарезаем и выкладываем на четвертинки лаваша. Складываем треугольником. Смазываем желтком, посыпаем кунжутом и отправляем в духовку на 15-20 минут при температуре 180 градусов.

Куриный рулет в лаваше

Ингредиенты:

Куриная грудка – 2 шт

Помидор – 1шт (большой)

Сыр сулугуни – 70 г

Моцарелла – 30 г

Натуральный йогурт или сметана – 40 г

Лаваш большой – 1шт

Соль – щепотка

Желток для смазывания

Способ приготовления:

Куриную грудку отварить, остудить и мелко нарезать. Смешать нарезанные помидоры и натертый сыр. Посолить, добавить йогурт. Разложить лаваш, на одну часть положить начинку, завернуть рулет. Сверху смазать желтком и поставь в духовку на 15-20 мин.

Кабачковый пирог из лаваша

⠀ Ингредиенты:

Лаваш – 20 г

Натертый кабачок – 300 г

Яйца – 4 шт

Сыр – 150 г

Сладкий перец – 1 шт

Помидор – 1 шт

Соль, перец, кунжут – по вкусу

⠀ Способ приготуання:

Тонкий лаваш нарезать квадратиками, кабачок натереть на средней терке. Помидор и перец нарезать мелкими кубиками. Смешать все ингредиенты, добавить специи. Выложить пирог в смазанную форму и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30 мин.

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