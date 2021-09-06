Ленивые блюда из лаваша: идеи приготовления на любой праздник
Лаваш – универсальный продукт, из которого можно приготовить полноценные блюда, не затрачивая при этом много времени. Интерпретаций существует множество: жарка, запекание или в сыром виде. Также, из лаваша готовят десерты и заменяют им традиционное тесто. Сегодня редакция FodOboz делится подборкой 3 быстрых блюд из лаваша.
Треугольная пицца из лаваша
Ингредиенты:
Лаваш – 150г
Ветчина – 150г
Сыр – 100г
Помидор – 150г
Зелень – по вкусу
Йогурт натуральный / сметана – 50г
Томатная паста – 30г
Горчица – 10г
Соль, сухой чеснок – по вкусу
Желток для смазывания
Кунжут – 10г
Способ приготовления:
С лаваша вырезаем круг. Надрезаем и смазываем соусом.
Ветчину, сыр, помидор и зелень нарезаем и выкладываем на четвертинки лаваша.
Складываем треугольником.
Смазываем желтком, посыпаем кунжутом и отправляем в духовку на 15-20 минут при температуре 180 градусов.
Куриный рулет в лаваше
Ингредиенты:
Куриная грудка – 2 шт
Помидор – 1шт (большой)
Сыр сулугуни – 70 г
Моцарелла – 30 г
Натуральный йогурт или сметана – 40 г
Лаваш большой – 1шт
Соль – щепотка
Желток для смазывания
Способ приготовления:
Куриную грудку отварить, остудить и мелко нарезать.
Смешать нарезанные помидоры и натертый сыр.
Посолить, добавить йогурт.
Разложить лаваш, на одну часть положить начинку, завернуть рулет.
Сверху смазать желтком и поставь в духовку на 15-20 мин.
Кабачковый пирог из лаваша
⠀ Ингредиенты:
Лаваш – 20 г
Натертый кабачок – 300 г
Яйца – 4 шт
Сыр – 150 г
Сладкий перец – 1 шт
Помидор – 1 шт
Соль, перец, кунжут – по вкусу
⠀ Способ приготуання:
Тонкий лаваш нарезать квадратиками, кабачок натереть на средней терке.
Помидор и перец нарезать мелкими кубиками.
Смешать все ингредиенты, добавить специи. Выложить пирог в смазанную форму и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30 мин.
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