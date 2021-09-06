Ленивые блюда из лаваша: идеи приготовления на любой праздник

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Ленивые блюда из лаваша: идеи приготовления на любой праздник

Лаваш – универсальный продукт, из которого можно приготовить полноценные блюда, не затрачивая при этом много времени. Интерпретаций существует множество: жарка, запекание или в сыром виде. Также, из лаваша готовят десерты и заменяют им традиционное тесто. Сегодня редакция FodOboz делится подборкой 3 быстрых блюд из лаваша.

Треугольная пицца из лаваша

Пицца из лаваша

Ингредиенты:

  • Лаваш – 150г

  • Ветчина – 150г

  • Сыр – 100г

  • Помидор – 150г

  • Зелень – по вкусу

  • Йогурт натуральный / сметана – 50г

  • Томатная паста – 30г

  • Горчица – 10г

  • Соль, сухой чеснок – по вкусу

  • Желток для смазывания

  • Кунжут – 10г

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Способ приготовления:

  1. С лаваша вырезаем круг. Надрезаем и смазываем соусом.

  2. Ветчину, сыр, помидор и зелень нарезаем и выкладываем на четвертинки лаваша.

  3. Складываем треугольником.

  4. Смазываем желтком, посыпаем кунжутом и отправляем в духовку на 15-20 минут при температуре 180 градусов.

Куриный рулет в лаваше

Рулет из лаваша

Ингредиенты:

  • Куриная грудка – 2 шт

  • Помидор – 1шт (большой)

  • Сыр сулугуни – 70 г

  • Моцарелла – 30 г

  • Натуральный йогурт или сметана – 40 г

  • Лаваш большой – 1шт

  • Соль – щепотка

  • Желток для смазывания

Способ приготовления:

  1. Куриную грудку отварить, остудить и мелко нарезать.

  2. Смешать нарезанные помидоры и натертый сыр.

  3. Посолить, добавить йогурт.

  4. Разложить лаваш, на одну часть положить начинку, завернуть рулет.

  5. Сверху смазать желтком и поставь в духовку на 15-20 мин.

Кабачковый пирог из лаваша

Кабачковым пириз из лаваша

⠀ Ингредиенты:

  • Лаваш – 20 г

  • Натертый кабачок – 300 г

  • Яйца – 4 шт

  • Сыр – 150 г

  • Сладкий перец – 1 шт

  • Помидор – 1 шт

  • Соль, перец, кунжут – по вкусу

Способ приготуання:

  1. Тонкий лаваш нарезать квадратиками, кабачок натереть на средней терке.

  2. Помидор и перец нарезать мелкими кубиками.

  3. Смешать все ингредиенты, добавить специи. Выложить пирог в смазанную форму и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30 мин.

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