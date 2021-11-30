Быстрые блюда из яиц, которые помогают похудеть: топ-3
Яйца считаются одними из самых полезных продуктов. В них содержится достаточное количество питательных веществ, которые помогают поддерживать здоровье и форму. А также похудеть.
Редакция FoodOboz поделится рецептами оригинальных блюд из яиц, которые помогают похудеть. Опубликовано изданием EatThis.
Яичница с брокколи и сыром в чашке
Ингредиенты:
Брокколи
Болгарский перец
Зеленый лук
Яйца
Обезжиренное молоко
Сыр чедер
Соль, перец
Способ приготовления:
1. В чашку положить брокколи и налить немного воды. Поставить в микроволновку на 1-2 минуты, пока овощ не станет мягким.
2. Добавить порезанный перец и зеленый лук.
3. Налить молоко и добавить яйца. Взбить до однородной массы. Снова поставить в микроволновку на 45 секунд.
4. Посыпать тертым сыром, накрыть фольгой и подождать до тех пор, пока он полностью не расплавится.
Яичная запеканка с овощами
Ингредиенты:
Зеленые овощи
Лук
Свежий базилик
Яйца
Кокосовое молоко
Кокосовое масло
Соль, перец
Способ приготовления:
1. Разогреть духовку до 200-210 градусов.
2. Нагреть сковороду с кокосовым маслом. Пожарить лук до мягкости.
3. Добавить порезанные овощи и тушить 5-7 минут.
4. Добавить измельченный базилик и тушить еще несколько секунд. Выложить овощи в форму для запекания.
5. Тем временем взбить яйца с кокосовым молоком. Добавить соль и перец.
6. Полученной массой залить овощи.
7. Выпекать 20-30 минут.
Фриттата
Ингредиенты:
Лук
Кинза
Петрушка
Укроп
Яйца
Разрыхлитель
Куркума
Соль
Способ приготовления:
1. Измельчить лук и зелень.
2. Обжарить лук до мягкости. Дать остыть.
3. Смешать лук с зеленью.
4. Отдельно взбить яйца с разрыхлителем, куркумой и солью.
5. Добавить смесь зелени. Перемешать.
6. Вылить яичную массу на разогретую сковороду и готовить под крышкой примерно 8-10 минут до готовности.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: