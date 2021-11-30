Быстрые блюда из яиц, которые помогают похудеть: топ-3

Яйца считаются одними из самых полезных продуктов. В них содержится достаточное количество питательных веществ, которые помогают поддерживать здоровье и форму. А также похудеть.

Редакция FoodOboz поделится рецептами оригинальных блюд из яиц, которые помогают похудеть. Опубликовано изданием EatThis.

Яичница с брокколи и сыром в чашке

Ингредиенты:

Брокколи

Болгарский перец

Зеленый лук

Яйца

Обезжиренное молоко

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Сыр чедер

Соль, перец

Способ приготовления:

1. В чашку положить брокколи и налить немного воды. Поставить в микроволновку на 1-2 минуты, пока овощ не станет мягким.

2. Добавить порезанный перец и зеленый лук.

3. Налить молоко и добавить яйца. Взбить до однородной массы. Снова поставить в микроволновку на 45 секунд.

4. Посыпать тертым сыром, накрыть фольгой и подождать до тех пор, пока он полностью не расплавится.

Яичная запеканка с овощами

Ингредиенты:

Зеленые овощи

Лук

Свежий базилик

Яйца

Кокосовое молоко

Кокосовое масло

Соль, перец

Способ приготовления:

1. Разогреть духовку до 200-210 градусов.

2. Нагреть сковороду с кокосовым маслом. Пожарить лук до мягкости.

3. Добавить порезанные овощи и тушить 5-7 минут.

4. Добавить измельченный базилик и тушить еще несколько секунд. Выложить овощи в форму для запекания.

5. Тем временем взбить яйца с кокосовым молоком. Добавить соль и перец.

6. Полученной массой залить овощи.

7. Выпекать 20-30 минут.

Фриттата

Ингредиенты:

Лук

Кинза

Петрушка

Укроп

Яйца

Разрыхлитель

Куркума

Соль

Способ приготовления:

1. Измельчить лук и зелень.

2. Обжарить лук до мягкости. Дать остыть.

3. Смешать лук с зеленью.

4. Отдельно взбить яйца с разрыхлителем, куркумой и солью.

5. Добавить смесь зелени. Перемешать.

6. Вылить яичную массу на разогретую сковороду и готовить под крышкой примерно 8-10 минут до готовности.

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