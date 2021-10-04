Быстрые блюда, которые можно приготовить за 30 минут: рецепты от поваров
Очень часто после тяжелого рабочего дня сил остается только на то, чтобы добраться домой. Не говоря уже о том, что там ждет еще и приготовление ужина. И в таком случае мы готовы импровизировать с продуктами как угодно, лишь бы не стоять часами за плитой.
Редакция FoodOboz подготовила подборку блюд от поваров, которые можно приготовить за 25 минут.
Ризотто от Ольги Парубочей
Ингредиенты:
Сливки
Лук порей
Сладкий перец
Капуста кольраби
Приправы
Сыр
Оливковое масло \ масло авокадо
Способ приготовления:
Отварить рис.
Лук измельчить и отправить на сковородку.
Перец почистить и порезать. То же самое сделать и с кольраби. Добавить все к луку. Посолить и добавить любимые специи. Жарить 10 минут.
Отправить рис к овощам. Полить сливками.
Посыпать тертым сыром. Потушить еще 10 минут.
Медальоны из свинины от Аллы Ферштинской
Ингредиенты:
Вырезка – 700-800 г
Масло – 50 г
Сливочное масло – 50 г
Соль, перец – по вкусу
Чеснок – несколько зубчиков
Мука – 50 г
Вино – 50 г
Бульон – 0,5 кубика
Способ приготовления:
Порезать вырезку крупными кусками. Перевернуть их волокном вверх и раздавить рукой. Перевернуть на другую сторону и повторить предыдущие действия.
Разогреть сковороду с маслом сливочным и оливковым. Между тем посыпать свинину мукой с обеих сторон. Выложить в сковороду. Обжаривать 5 минут с одной стороны.
Добавить чеснок.
Тем временем приготовить бульон. Для этого залить один бульонный кубик кипяченой водой. Добавить жидкость к вырезке. Обжарить еще несколько минут, пока не испарится влага.
Вафли с фаршем в кляре от Марии Щербатюк
Ингредиенты:
Вафельные коржи – 1 пачка
Фарш – 400 г
Лук – 1 шт
Соль и перец – по вкусу
Для кляра:
Яйца – 2 шт
Соль и перец – по вкусу
Вода – 50 мл
Мука – 1 ч.л.
Масло – для жарки
Способ приготовления:
Лук порезать кубиками и отправить в фарш. Добавить соль, перец и приправы к мясу. Перемешать.
Приготовить кляр. Для этого нужно разбить яйца в миску, добавить соль и перец, воду и муку. Перемешать.
На вафлю выложить фарш и ровно распределить. Накрыть сверху еще одним куском фали и порезать на кубики.
Обвалять каждый кусок в кляре и обжарить на сковороде с обеих сторон.
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