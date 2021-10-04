Быстрые блюда, которые можно приготовить за 30 минут: рецепты от поваров

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Быстрые блюда, которые можно приготовить за 30 минут: рецепты от поваров

Очень часто после тяжелого рабочего дня сил остается только на то, чтобы добраться домой. Не говоря уже о том, что там ждет еще и приготовление ужина. И в таком случае мы готовы импровизировать с продуктами как угодно, лишь бы не стоять часами за плитой.

Редакция FoodOboz подготовила подборку блюд от поваров, которые можно приготовить за 25 минут.

Ризотто от Ольги Парубочей

Ингредиенты:

  • Рис

  • Сливки

  • Лук порей

  • Сладкий перец

  • Капуста кольраби

  • Приправы

  • Сыр

  • Оливковое масло \ масло авокадо

Способ приготовления:

  1. Отварить рис.

  2. Лук измельчить и отправить на сковородку.

  3. Перец почистить и порезать. То же самое сделать и с кольраби. Добавить все к луку. Посолить и добавить любимые специи. Жарить 10 минут.

  4. Отправить рис к овощам. Полить сливками.

  5. Посыпать тертым сыром. Потушить еще 10 минут.

Ризотто
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Медальоны из свинины от Аллы Ферштинской

Ингредиенты:

  • Вырезка – 700-800 г

  • Масло – 50 г

  • Сливочное масло – 50 г

  • Соль, перец – по вкусу

  • Чеснок – несколько зубчиков

  • Мука – 50 г

  • Вино – 50 г

  • Бульон – 0,5 кубика

Способ приготовления:

  1. Порезать вырезку крупными кусками. Перевернуть их волокном вверх и раздавить рукой. Перевернуть на другую сторону и повторить предыдущие действия.

  2. Разогреть сковороду с маслом сливочным и оливковым. Между тем посыпать свинину мукой с обеих сторон. Выложить в сковороду. Обжаривать 5 минут с одной стороны.

  3. Добавить чеснок.

  4. Тем временем приготовить бульон. Для этого залить один бульонный кубик кипяченой водой. Добавить жидкость к вырезке. Обжарить еще несколько минут, пока не испарится влага.

Медальоны из свинины

Вафли с фаршем в кляре от Марии Щербатюк

Ингредиенты:

  • Вафельные коржи – 1 пачка

  • Фарш – 400 г

  • Лук – 1 шт

  • Соль и перец – по вкусу

Для кляра:

  • Яйца – 2 шт

  • Соль и перец – по вкусу

  • Вода – 50 мл

  • Мука – 1 ч.л.

  • Масло – для жарки

Способ приготовления:

  1. Лук порезать кубиками и отправить в фарш. Добавить соль, перец и приправы к мясу. Перемешать.

  2. Приготовить кляр. Для этого нужно разбить яйца в миску, добавить соль и перец, воду и муку. Перемешать.

  3. На вафлю выложить фарш и ровно распределить. Накрыть сверху еще одним куском фали и порезать на кубики.

  4. Обвалять каждый кусок в кляре и обжарить на сковороде с обеих сторон.

Вафля с фаршем

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