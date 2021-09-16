Блюда, которые точно оценит его мама: как угодить свекрови

Свекровь или невестка – извечное противостояние, которое длится веками. Такую ссору даже описал классик украинской литературы Иван Нечуй-Левицкий в своем произведении "Семья Кайдаша". По сюжету в результате ссоры с невесткой Мотрей, свекровь Кайдашиха даже лишилась правого глаза. Сейчас, конечно, не происходит таких конфликтов, но проблема "чем накормить мужа, чтобы угодить свекрови" остается всегда.

Сегодня редакция FoodOboz делится серией блюд для полноценного обеда, которые точно похвалит пристальная свекровь.

Рассольник

Ингредиенты:

Говядина – 500 г

Перловка – 150 г

Картофель – 3 шт

Лук – 1 шт

Морковь – 1 шт

Огурцы – 200 г

Видео дня

Огуречный рассол – 200 мл

Томатная паста – 1 ст. л

Зелень – по вкусу

Масло для жарки

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Отвариваем мясо до готовности и нарезаем на кусочки. Обжариваем лук, добавляем морковь и тушим до мягкости. Добавляем огурцы мелко нарезанные или натертые на крупной терке, и томатную пасту, несколько минут тушим и наливаем воду или рассол от огурцов, тушим, пока огурцы не станут мягкими. В бульон отправляем нарезанное мясо, картофель, отваренный почти до готовности перловку и варим до готовности картофеля. Когда картофель станет мягким отправляем в кастрюлю зажарку, рассол, лавровый лист, соль и специи по вкусу. Варим еще 5 минут и снимаем с огня. Добавляем зелень и подаем со сметаной. Для аромата можно добавить чеснок.

Картофель с мясом в казане

Ингредиенты:

1. Картофель

2. Мясо любое

4. Масло

6. Специи по вкусу

Способ приготовления:

В разогретое масло закидываем картофель, и жарим на сильном огне до румяного цвета, вынимаем. В том же масле жарим мясо. В котел отправляем картофель, мясо, добавляем все специи. Наливаем воду и тушим под крышкой на медленном огне до готовности мяса. К готовому блюду добавляем лук и зелень по вкусу.

Пухлые булочки с джемом

Ингредиенты для теста:

Теплое молоко – 250 мл

Сахар – 5 ст. л

ванилин

Сухие дрожжи – 7 г

Яйца – 2 шт

Сливочное масло – 70 г

Соль – щепотка

Мука – 600-650 г

Ингредиенты для декора:

Мука – 1,5 ст. л

Вода – 4-5 ст. л

Ингредиенты для смазывания:

Яичные желтки – 2 яичных желтка

Сахарная пудра – 1/2 ч.л

Вода – 1 ч.л

Способ приготовления:

В миску влить теплое молоко, добавить сахар, ванилин и дрожжи, перемешать и оставить на 10 минут. Затем добавить яйца, растопленное сливочное масло, соль, перемешать. Постепенно добавляя муку замесить мягкое тесто. Смазать его маслом, накрыть пленкой и поставить в теплое место на час. Готовое тесто разделить на 10 равных частей. Сформировать булочки с джемом. Переложить на противень, накрыть и оставить на 20 минут. Далее смазать булочки, для этого смешать яичные желтки, сахарную пудру и воду, и сверху нанести узор из муки с водой. Выпекать при температуре 180 градусов 25 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: