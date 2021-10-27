Бограч, который всегда получается: правильный рецепт популярного блюда
Если говорить более простыми словами, бограч – это некий гуляш по-венгерски. Очень вкусный, густой и наваристый суп. Еще когда-то его готовили исключительно в котле и на природе. Но времена изменились, и любой рецепт можно адаптировать под себя.
Известный повар Сергей Поканевич поделился рецептом настоящего бограча. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Говядина – 500 г
Свиные ребра – 1 кг
Сало копченое – 100 г
Картофель – 1 кг
Болгарский перец – 1 шт
Лук красный – 1 шт
Лук репчатый – 1 шт
Вода – 2 л
Вино красное сухое – 120 мл
Помидоры – 2 шт
Перец стручковый острый – по вкусу
Перец молотый – щепотка
Соль – 2 щепотки + 2 щепотки
Способ приготовления:
Порезать мясо.
Обжарить сало, после чего добавить в него мясо. Посолить и поперчить. Тушить под крышкой примерно 1,5 часа.
Порезать овощи. Добавить их в копчености. Налить немного воды и тушить 1 час.
За 10 минут до готовности добавить чеснок и помидор.
В конце насыпать зелень и вылить вино.
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