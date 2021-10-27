Бограч, который всегда получается: правильный рецепт популярного блюда

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
3,9 т.
Бограч, который всегда получается: правильный рецепт популярного блюда

Если говорить более простыми словами, бограч – это некий гуляш по-венгерски. Очень вкусный, густой и наваристый суп. Еще когда-то его готовили исключительно в котле и на природе. Но времена изменились, и любой рецепт можно адаптировать под себя.

Известный повар Сергей Поканевич поделился рецептом настоящего бограча. Опубликовано в Instagram.

Рецепт бограча

Ингредиенты:

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  • Лук репчатый – 1 шт

  • Вода – 2 л

  • Вино красное сухое – 120 мл

  • Помидоры – 2 шт

  • Перец стручковый острый – по вкусу

  • Перец молотый – щепотка

  • Соль – 2 щепотки + 2 щепотки

Необходимые ингредиенты для бограча

Способ приготовления:

  1. Порезать мясо.

  2. Обжарить сало, после чего добавить в него мясо. Посолить и поперчить. Тушить под крышкой примерно 1,5 часа.

  3. Порезать овощи. Добавить их в копчености. Налить немного воды и тушить 1 час.

  4. За 10 минут до готовности добавить чеснок и помидор.

  5. В конце насыпать зелень и вылить вино.

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