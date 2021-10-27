Бограч, который всегда получается: правильный рецепт популярного блюда

Если говорить более простыми словами, бограч – это некий гуляш по-венгерски. Очень вкусный, густой и наваристый суп. Еще когда-то его готовили исключительно в котле и на природе. Но времена изменились, и любой рецепт можно адаптировать под себя.

Известный повар Сергей Поканевич поделился рецептом настоящего бограча. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Говядина – 500 г

Свиные ребра – 1 кг

Сало копченое – 100 г

Картофель – 1 кг

Болгарский перец – 1 шт

Лук красный – 1 шт

Видео дня

Лук репчатый – 1 шт

Вода – 2 л

Вино красное сухое – 120 мл

Помидоры – 2 шт

Перец стручковый острый – по вкусу

Перец молотый – щепотка

Соль – 2 щепотки + 2 щепотки

Способ приготовления:

Порезать мясо. Обжарить сало, после чего добавить в него мясо. Посолить и поперчить. Тушить под крышкой примерно 1,5 часа. Порезать овощи. Добавить их в копчености. Налить немного воды и тушить 1 час. За 10 минут до готовности добавить чеснок и помидор. В конце насыпать зелень и вылить вино.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: