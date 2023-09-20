Борщовая заправка из свеклы на зиму: как вкусно и быстро приготовить заготовку

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Борщовая заправка из свеклы на зиму: как вкусно и быстро приготовить заготовку

Свекольная заправка – это универсальная заготовка на зиму, значительно облегчающая процесс приготовления борща. Готовят ее, как правило, из свеклы, иногда дополняют капустой, помидорами и болгарским перцем. Она получается сладковатая и имеет легкую кислинку.

Фудблогер Юлия Симончук (cook_julija_simonchuk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом борщевой заправки из свеклы.

Заправка к борщу из свеклы

Ингредиенты:

  • свекла красная вареная – 3 кг
  • лук (средний) – 4-5 шт
  • перец – 1 кг
  • масло – 1 стекло (200 мл)
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  • уксус – 1 ст.
  • вода – 1 ст.
  • сахар – 1 ст.
  • соль – 1,5 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для начала нужно отварить свеклу и в готовом виде натереть на терке. Также измельчить лук и перец.

Заправка к борщу из свеклы и перца

2. Подготовленные овощи выложить в кастрюлю.

3. Смешать масло, уксус, воду, сахар и соль. Полученной массой залить овощи и поставить в кастрюлю средний огонь. Довести до кипения периодически помешивая, 25-30 минут.

Свекольная заправка к борщу без стерилизации

4. На этом этапе нужно горячую овощную массу разложить в стерильные банки и закатать крышками. Хранить в прохладном месте. Готово!

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