Борщовая заправка из свеклы на зиму: как вкусно и быстро приготовить заготовку
Свекольная заправка – это универсальная заготовка на зиму, значительно облегчающая процесс приготовления борща. Готовят ее, как правило, из свеклы, иногда дополняют капустой, помидорами и болгарским перцем. Она получается сладковатая и имеет легкую кислинку.
Фудблогер Юлия Симончук (cook_julija_simonchuk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом борщевой заправки из свеклы.
Ингредиенты:
- свекла красная вареная – 3 кг
- лук (средний) – 4-5 шт
- перец – 1 кг
- масло – 1 стекло (200 мл)
- уксус – 1 ст.
- вода – 1 ст.
- сахар – 1 ст.
- соль – 1,5 ст. л.
Способ приготовления:
1. Для начала нужно отварить свеклу и в готовом виде натереть на терке. Также измельчить лук и перец.
2. Подготовленные овощи выложить в кастрюлю.
3. Смешать масло, уксус, воду, сахар и соль. Полученной массой залить овощи и поставить в кастрюлю средний огонь. Довести до кипения периодически помешивая, 25-30 минут.
4. На этом этапе нужно горячую овощную массу разложить в стерильные банки и закатать крышками. Хранить в прохладном месте. Готово!
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