Свекольная заправка – это универсальная заготовка на зиму, значительно облегчающая процесс приготовления борща. Готовят ее, как правило, из свеклы, иногда дополняют капустой, помидорами и болгарским перцем. Она получается сладковатая и имеет легкую кислинку.

Фудблогер Юлия Симончук (cook_julija_simonchuk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом борщевой заправки из свеклы.

Ингредиенты:

свекла красная вареная – 3 кг

лук (средний) – 4-5 шт

перец – 1 кг

масло – 1 стекло (200 мл)

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уксус – 1 ст.

вода – 1 ст.

сахар – 1 ст.

соль – 1,5 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для начала нужно отварить свеклу и в готовом виде натереть на терке. Также измельчить лук и перец.

2. Подготовленные овощи выложить в кастрюлю.

3. Смешать масло, уксус, воду, сахар и соль. Полученной массой залить овощи и поставить в кастрюлю средний огонь. Довести до кипения периодически помешивая, 25-30 минут.

4. На этом этапе нужно горячую овощную массу разложить в стерильные банки и закатать крышками. Хранить в прохладном месте. Готово!

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