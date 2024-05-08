Борщ можно есть хоть каждый день. Он вкусный и сытный. К тому же, ингредиенты для такого блюда всегда есть дома. Но некоторыми ошибками борщ очень легко испортить.

Редакция FoodOboz расскажет, почему цвет борща часто получается бледным, а бульон не наваристым. Следует обратить на следующие моменты.

Почему борщ получается бледный

Цвет борща зависит прежде всего от того, как вы подготовите свеклу для блюда. Овощ обязательно нужно прожарить на сковороде, чтобы он пустил сок – тогда борщ получится насыщенным и привлекательным. Также не игнорируйте кислоту. Обязательно добавьте лимонный сок во время тушения свеклы. Это улучшит не только цвет, но вкус.

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Почему бульон не наваристый

Для блюда лучше всего подходит именно жирное мясо. К примеру, свинина. А если у вас есть курица – ее лучше использовать для других блюд.

Также не забудьте использовать специи. И это не только соль. Добавьте достаточно перца, а также лавровые листья.

Долго борщ варить не нужно

Многие люди убеждены в том, что борщ нужно варить достаточно долго. Но это большая ошибка. Снимайте блюдо с огня в момент, когда овощи будут мягкими. Если их переварить – все просто разварится и превратится в кашу.

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