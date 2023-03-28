Брауни с вишней: рецепт вкуснейшей шоколадной выпечки

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Брауни с вишней: рецепт вкуснейшей шоколадной выпечки

Брауни – это популярный шоколадный пирог, который получается особенно влажным и нежным. Десерт очень легко приготовить из ингредиентов, которые есть дома. Его часто дополняют вишней, бананом, сыром или орехами – выходит тоже не менее вкусно.

Фудблогер Лилия Довгань (dovgan_lily_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом брауни с шоколадом и вишней.

Рецепт брауни с вишней

Ингредиенты:

  • яйца – 4 шт
  • сахар – 150 г
  • шоколад черный 80% – 150 г
  • сливочное масло – 150 г
  • соль
  • мука – 100 г
  • вишня – 300 г
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Способ приготовления:

1. Яйца взбить с сахаром и солью до светлой пены, это занимает около 5 минут.

Классический брауни

2. Шоколад и масло растопить вместе в микроволновке. Это лучше делать в два этапа по 20 секунд и после каждого раза тщательно перемешивать, чтобы не перегреть массу. Охладить.

3. Охлажденную массу смешать с яйцами и мукой. Тщательно перемешать.

Шоколадный пирог брауни с вишней

4. Добавить в тесто вишню, перемешать.

5. Тесто вылить в форму, застеленную пергаментом. Выпекать при температуре 170 градусов 30-40 минут.

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