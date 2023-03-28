Брауни с вишней: рецепт вкуснейшей шоколадной выпечки
Брауни – это популярный шоколадный пирог, который получается особенно влажным и нежным. Десерт очень легко приготовить из ингредиентов, которые есть дома. Его часто дополняют вишней, бананом, сыром или орехами – выходит тоже не менее вкусно.
Фудблогер Лилия Довгань (dovgan_lily_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом брауни с шоколадом и вишней.
Ингредиенты:
- яйца – 4 шт
- сахар – 150 г
- шоколад черный 80% – 150 г
- сливочное масло – 150 г
- соль
- мука – 100 г
- вишня – 300 г
Способ приготовления:
1. Яйца взбить с сахаром и солью до светлой пены, это занимает около 5 минут.
2. Шоколад и масло растопить вместе в микроволновке. Это лучше делать в два этапа по 20 секунд и после каждого раза тщательно перемешивать, чтобы не перегреть массу. Охладить.
3. Охлажденную массу смешать с яйцами и мукой. Тщательно перемешать.
4. Добавить в тесто вишню, перемешать.
5. Тесто вылить в форму, застеленную пергаментом. Выпекать при температуре 170 градусов 30-40 минут.
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