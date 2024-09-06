Брускетта – это отличная закуска, поражающая своим разнообразием. Для ее приготовления можно использовать любые продукты по вкусу, но лучше всего создавать невероятные сочетания.

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Вот, например, фудблогер с ником tasty_from_italy в Instagram рассказала, что входит в состав ее любимых брускетт. Как оказалось, она сочетает карамелизированный инжир и горгонзолу, создавая настоящий взрыв вкусов.

Ингредиенты

Инжир

Мед

Багет

Горгонзола

Ветчина

Орехи

Тимьян

Способ приготовления

1. Инжир нарезаем на ломтики и обжариваем на сковороде с добавлением меда. Жарим до карамелизации.

2. Хлеб поджариваем до золотистости.

3. Хлеб смазываем горгонзолой и выкладываем на нее кусок ветчины.

4. Добавляем карамелизированный инжир, посыпаем орехами и тимьяном.

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