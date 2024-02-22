Если вы хотите за 3 минуты получить вкусный, сытный и полезный перекус, идеальными продуктами для этого будет: сыр, хлеб, рыба, яйца и обязательно свежие овощи. Из этого набора продуктов можно приготовить вкусный салат, а также брускетты.

Кулинар поделилась в Instagram элементарным рецептом вкусных брускетт из хлеба, сыра, рыбы, яиц и овощей.

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Ингредиенты:

Хлеб

Мягкий крем-сыр

Слабосоленая красная рыба

Яйцо вареное

Горчица в зернах

Черри

Льняное масло

Паприка

Способ приготовления:

1. Порежьте хлеб и подсушите на сковороде.

2. После намажьте сыром.

3. Сверху выложите порезанный огурец, рыбу, яйцо, помидоры и сверху горчицу, полейте маслом, присыпьте паприкой и можно есть!

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