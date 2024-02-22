Брускетты из полезных и бюджетных продуктов за 3 минуты: рецепт идеального перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Брускетты из полезных и бюджетных продуктов за 3 минуты: рецепт идеального перекуса

Если вы хотите за 3 минуты получить вкусный, сытный и полезный перекус, идеальными продуктами для этого будет: сыр, хлеб, рыба, яйца и обязательно свежие овощи. Из этого набора продуктов можно приготовить вкусный салат, а также брускетты. 

Вкусная брускетта с рыбой и сыром

Кулинар поделилась в Instagram элементарным рецептом вкусных брускетт из хлеба, сыра, рыбы, яиц и овощей. 

Рецепт перекуса
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Ингредиенты: 

  • Хлеб
  • Мягкий крем-сыр
  • Слабосоленая красная рыба
  • Яйцо вареное 
  • Горчица в зернах
  • Черри
  • Льняное масло
  • Паприка

Способ приготовления: 

1. Порежьте хлеб и подсушите на сковороде.

Хлеб для приготовления перекуса

2. После намажьте сыром.

Сыр, овощи и рыба для блюда

3. Сверху выложите порезанный огурец, рыбу, яйцо, помидоры и сверху горчицу, полейте маслом, присыпьте паприкой и можно есть!

Готовое блюдо

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