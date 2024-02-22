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Брускетты из полезных и бюджетных продуктов за 3 минуты: рецепт идеального перекуса
Если вы хотите за 3 минуты получить вкусный, сытный и полезный перекус, идеальными продуктами для этого будет: сыр, хлеб, рыба, яйца и обязательно свежие овощи. Из этого набора продуктов можно приготовить вкусный салат, а также брускетты.
Кулинар поделилась в Instagram элементарным рецептом вкусных брускетт из хлеба, сыра, рыбы, яиц и овощей.
Ингредиенты:
- Хлеб
- Мягкий крем-сыр
- Слабосоленая красная рыба
- Яйцо вареное
- Горчица в зернах
- Черри
- Льняное масло
- Паприка
Способ приготовления:
1. Порежьте хлеб и подсушите на сковороде.
2. После намажьте сыром.
3. Сверху выложите порезанный огурец, рыбу, яйцо, помидоры и сверху горчицу, полейте маслом, присыпьте паприкой и можно есть!
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