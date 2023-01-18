Будет мягким и не развалится: тушеный картофель с мясом и овощами на сковороде
Картофель – простой, бюджетный, но очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления многих вкусных и сытных блюд. Из него делают пюре, супы, зразы, салаты, жаркое, пирожки, блины, запеканки. А также его можно вкусно пожарить с грибами, стушить в духовке с овощами и специями.
Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом тушеного картофеля с мясом и овощами, который получается мягким и ароматным.
Ингредиенты:
- Картофель – 2 шт.
- Мясо – 600 г
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Грибы – 400 г
- Перец сладкий – 1 шт.
- Томатная паста – 3 ст. л.
- Вода – 300 мл
- Зелень – по вкусу
- Соль, перец
Способ приготовления:
1. Свинину порежьте большим кубиком, овощи произвольно, лук полукольцами.
2. В глубокую сковороду налейте растительное масло и обжарьте несколько минут свинину. Далее в сковороду добавьте лук и морковь, перемешайте и жарьте несколько минут.
3. После в сковороду добавьте перец и грибы, посолите, поперчите, добавьте по вкусу приправы, все хорошо перемешайте и накройте крышкой на несколько минут и тушите на маленьком огне.
4. Картофель нарежьте и добавьте в сковороду, перемешайте. Влейте воду, накройте и тушите до готовности.
Готовый картофель посыпаем петрушкой или другой зеленью.
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