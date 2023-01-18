Картофель – простой, бюджетный, но очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления многих вкусных и сытных блюд. Из него делают пюре, супы, зразы, салаты, жаркое, пирожки, блины, запеканки. А также его можно вкусно пожарить с грибами, стушить в духовке с овощами и специями.

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом тушеного картофеля с мясом и овощами, который получается мягким и ароматным.

Видео дня

Ингредиенты:

Картофель – 2 шт.

Мясо – 600 г

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Грибы – 400 г

Перец сладкий – 1 шт.

Томатная паста – 3 ст. л.

Вода – 300 мл

Зелень – по вкусу

Соль, перец

Способ приготовления:

1. Свинину порежьте большим кубиком, овощи произвольно, лук полукольцами.

2. В глубокую сковороду налейте растительное масло и обжарьте несколько минут свинину. Далее в сковороду добавьте лук и морковь, перемешайте и жарьте несколько минут.

3. После в сковороду добавьте перец и грибы, посолите, поперчите, добавьте по вкусу приправы, все хорошо перемешайте и накройте крышкой на несколько минут и тушите на маленьком огне.

4. Картофель нарежьте и добавьте в сковороду, перемешайте. Влейте воду, накройте и тушите до готовности.

Готовый картофель посыпаем петрушкой или другой зеленью.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: