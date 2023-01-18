Будет мягким и не развалится: тушеный картофель с мясом и овощами на сковороде

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт тушеного картофеля

Картофель – простой, бюджетный, но очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления многих вкусных и сытных блюд. Из него делают пюре, супы, зразы, салаты, жаркое, пирожки, блины, запеканки. А также его можно вкусно пожарить с грибами, стушить в духовке с овощами и специями. 

Суп с мясом и картофелем

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом тушеного картофеля с мясом и овощами, который получается мягким и ароматным. 

Рецепт картофеля
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Ингредиенты:

  • Картофель – 2 шт.
  • Мясо – 600 г
  • Морковь – 1 шт. 
  • Лук – 1 шт. 
  • Грибы – 400 г
  • Перец сладкий – 1 шт.
  • Томатная паста – 3 ст. л. 
  • Вода – 300 мл
  • Зелень – по вкусу 
  • Соль, перец

Способ приготовления:

1. Свинину порежьте большим кубиком, овощи произвольно, лук полукольцами. 

Мясо с луком

2. В глубокую сковороду налейте растительное масло и обжарьте несколько минут свинину. Далее в сковороду добавьте лук и морковь, перемешайте и жарьте несколько минут.

Приготовление картофеля

3. После в сковороду добавьте перец и грибы, посолите, поперчите, добавьте по вкусу приправы, все хорошо перемешайте и накройте крышкой на несколько минут и тушите на маленьком огне.

4. Картофель нарежьте и добавьте в сковороду, перемешайте. Влейте воду, накройте и тушите до готовности. 

Картофель с луком, мясом и овощами

Готовый картофель посыпаем петрушкой или другой зеленью.

Готовое блюдо

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