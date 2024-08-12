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Будет целый год как свежая: рассказываем, как правильно заморозить зелень на зиму
Если вы хотите, чтобы зимой у вас была свежая и ароматная зелень для первых блюд и салатов, наилучший для этого способ – заморозить ее.
Эктор Хименес-Браво рассказал в Instagram, как правильно и быстро замораживать зелень на зиму.
Ингредиенты:
- Петрушка
- Укроп
Способ приготовления:
1. Зелень мелко порежьте и перемешайте.
2. Выложите на пищевую пленку, заверните в рулетики и завернуть улиткой.
3. Отправьте в морозилку.
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