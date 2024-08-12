Как правильно заморозить зелень на зиму

Если вы хотите, чтобы зимой у вас была свежая и ароматная зелень для первых блюд и салатов, наилучший для этого способ – заморозить ее.

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Эктор Хименес-Браво рассказал в Instagram, как правильно и быстро замораживать зелень на зиму.

Ингредиенты:

Петрушка

Укроп

Способ приготовления:

1. Зелень мелко порежьте и перемешайте.

2. Выложите на пищевую пленку, заверните в рулетики и завернуть улиткой.

3. Отправьте в морозилку.

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