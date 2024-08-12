Будет целый год как свежая: рассказываем, как правильно заморозить зелень на зиму

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Будет целый год как свежая: рассказываем, как правильно заморозить зелень на зиму

Если вы хотите, чтобы зимой у вас была свежая и ароматная зелень для первых блюд и салатов, наилучший для этого способ – заморозить ее. 

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Как правильно заморозить зелень на зиму

Эктор Хименес-Браво рассказал в Instagram, как правильно и быстро замораживать зелень на зиму.

Ингредиенты: 

  • Петрушка
  • Укроп

Способ приготовления:

1. Зелень мелко порежьте и перемешайте.

Порезанная зелень

2. Выложите на пищевую пленку, заверните в рулетики и завернуть улиткой. 

Как правильно хранить зелень в морозилке

3. Отправьте в морозилку.

Готовая замороженная зелень

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