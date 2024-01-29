Будут пышными, как пух: на чем лучше всего готовить оладьи
Домашние оладьи можно готовить на сметане, молоке, кефире и даже минеральной воде. Кулинары утверждают, что самые удачные и воздушные оладьи получаются именно на теплом кефире.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных оладий, которые будут высокими и пышными.
Ингредиенты:
- кефир 2,5% – 500 мл
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 0,5 ст. л.
- соль – 1/3 ч. л.
- сода – 1/2 ч. л.
- мука – 350 г
Способ приготовления:
1. К кефиру комнатной температуры добавить яйцо, сахар и соль. Перемешайте до однородности.
2. Просейте муку и добавьте соду (соду добавьте именно с мукой). Хорошо перемешайте до однородности. Накройте полотенцем и отставьте на 20-30 минут.
3. Разогрейте масло в сковороде на огне ниже среднего. Масло в сковороде должно быть достаточно, где-то примерно на 1 см.
4. Пожарьте оладьи, обязательно накройте крышкой.
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