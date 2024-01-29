Домашние оладьи можно готовить на сметане, молоке, кефире и даже минеральной воде. Кулинары утверждают, что самые удачные и воздушные оладьи получаются именно на теплом кефире.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных оладий, которые будут высокими и пышными.

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Ингредиенты:

кефир 2,5% – 500 мл

яйцо – 1 шт.

сахар – 0,5 ст. л.

соль – 1/3 ч. л.

сода – 1/2 ч. л.

мука – 350 г

Способ приготовления:

1. К кефиру комнатной температуры добавить яйцо, сахар и соль. Перемешайте до однородности.

2. Просейте муку и добавьте соду (соду добавьте именно с мукой). Хорошо перемешайте до однородности. Накройте полотенцем и отставьте на 20-30 минут.

3. Разогрейте масло в сковороде на огне ниже среднего. Масло в сковороде должно быть достаточно, где-то примерно на 1 см.

4. Пожарьте оладьи, обязательно накройте крышкой.

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