Будут пышными, как пух: на чем лучше всего готовить оладьи

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашние оладьи

Домашние оладьи можно готовить на сметане, молоке, кефире и даже минеральной воде. Кулинары утверждают, что самые удачные и воздушные оладьи получаются именно на теплом кефире. 

Пышные оладьи

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных оладий, которые будут высокими и пышными. 

Рецепт оладий
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Ингредиенты: 

  • кефир 2,5% – 500 мл
  • яйцо – 1 шт. 
  • сахар – 0,5 ст. л. 
  • соль – 1/3 ч. л. 
  • сода – 1/2 ч. л. 
  • мука – 350 г

Способ приготовления: 

1. К кефиру комнатной температуры добавить яйцо, сахар и соль. Перемешайте до однородности.

Приготовление теста для оладий

2. Просейте муку и добавьте соду (соду добавьте именно с мукой). Хорошо перемешайте до однородности. Накройте полотенцем и отставьте на 20-30 минут. 

Тесто для оладий

3. Разогрейте масло в сковороде на огне ниже среднего. Масло в сковороде должно быть достаточно, где-то примерно на 1 см.

Как правильно жарить оладьи

4. Пожарьте оладьи, обязательно накройте крышкой. 

Готовые оладьи

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