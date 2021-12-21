Пышные булочки без выпечки на быструю руку: из какого теста приготовить

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Пышные булочки без выпечки на быструю руку: из какого теста приготовить

Такие булочки станут отличным вариантом, если быстро нужно накормить большую семью. Они сытные и пышные, очень легко готовятся. Такое тесто не требует выпечки в духовке, поэтому блюдо можно просто пожарить на сковороде.

Идея приготовления таких булочек опубликована на странице martochka.leh в Instagram.

Рецепт булочек без выпечки

Ингредиенты для теста:

  • мука – 500 г

  • масло – 50 г

  • сухие дрожжи – 12 г

  • натуральный йогурт (или сметана) – 150 г

  • молоко – 130 г

  • соль, сахар

Приготовление начинки
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Ингредиенты для начинки:

  • мясной фарш – 400 г

  • половина цуккини или кабачка

  • болгарский перец – 1 шт

  • лук – 1 шт

  • томатная паста или кетчуп – 2 ст.л

  • чеснок – 1-2 зубца

  • соль, перец, копченая паприка, травы по вкусу

Приготовление начинки

Способ приготовления:

1. Овощи нарезать мелкими кубиками, добавить специи и пожарить на сковороде с фаршем. В конце добавить томатную пасту. Отставить до охлаждения.

2. Дрожжи развести в теплом молоке.

3. Просеять муку, добавить соль, йогурт или сметану, растопленное масло и молоко.

Приготовление теста

4. Отлично перемешать, сделать тесто. Сформировать шар и оставить на 15 минут под полотенцем.

5. Готовое тесто раскатать и вырезать круги с помощью формы или стакана. Размер произвольный.

Формирование булочек

6. Ложку начинки поместить на круг из теста и крепко скрепить сверху, легонько приплюснуть рукой.

Жарение булочек

7. Жарить с двух сторон на сухой сковороде на среднем огне около 10 минут под крышкой.

Готовые булочки без выпечки

8. Можно подавать как теплыми, так и охлажденными. Идеально сочетаются с чесночным соусом.

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