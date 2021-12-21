Пышные булочки без выпечки на быструю руку: из какого теста приготовить

Такие булочки станут отличным вариантом, если быстро нужно накормить большую семью. Они сытные и пышные, очень легко готовятся. Такое тесто не требует выпечки в духовке, поэтому блюдо можно просто пожарить на сковороде.

Идея приготовления таких булочек опубликована на странице martochka.leh в Instagram.

Ингредиенты для теста:

мука – 500 г

масло – 50 г

сухие дрожжи – 12 г

натуральный йогурт (или сметана) – 150 г

молоко – 130 г

соль, сахар

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Ингредиенты для начинки:

мясной фарш – 400 г

половина цуккини или кабачка

болгарский перец – 1 шт

лук – 1 шт

томатная паста или кетчуп – 2 ст.л

чеснок – 1-2 зубца

соль, перец, копченая паприка, травы по вкусу

Способ приготовления:

1. Овощи нарезать мелкими кубиками, добавить специи и пожарить на сковороде с фаршем. В конце добавить томатную пасту. Отставить до охлаждения.

2. Дрожжи развести в теплом молоке.

3. Просеять муку, добавить соль, йогурт или сметану, растопленное масло и молоко.

4. Отлично перемешать, сделать тесто. Сформировать шар и оставить на 15 минут под полотенцем.

5. Готовое тесто раскатать и вырезать круги с помощью формы или стакана. Размер произвольный.

6. Ложку начинки поместить на круг из теста и крепко скрепить сверху, легонько приплюснуть рукой.

7. Жарить с двух сторон на сухой сковороде на среднем огне около 10 минут под крышкой.

8. Можно подавать как теплыми, так и охлажденными. Идеально сочетаются с чесночным соусом.

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