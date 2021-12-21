Пышные булочки без выпечки на быструю руку: из какого теста приготовить
Такие булочки станут отличным вариантом, если быстро нужно накормить большую семью. Они сытные и пышные, очень легко готовятся. Такое тесто не требует выпечки в духовке, поэтому блюдо можно просто пожарить на сковороде.
Идея приготовления таких булочек опубликована на странице martochka.leh в Instagram.
Ингредиенты для теста:
мука – 500 г
масло – 50 г
сухие дрожжи – 12 г
натуральный йогурт (или сметана) – 150 г
молоко – 130 г
соль, сахар
Ингредиенты для начинки:
мясной фарш – 400 г
половина цуккини или кабачка
болгарский перец – 1 шт
лук – 1 шт
томатная паста или кетчуп – 2 ст.л
чеснок – 1-2 зубца
соль, перец, копченая паприка, травы по вкусу
Способ приготовления:
1. Овощи нарезать мелкими кубиками, добавить специи и пожарить на сковороде с фаршем. В конце добавить томатную пасту. Отставить до охлаждения.
2. Дрожжи развести в теплом молоке.
3. Просеять муку, добавить соль, йогурт или сметану, растопленное масло и молоко.
4. Отлично перемешать, сделать тесто. Сформировать шар и оставить на 15 минут под полотенцем.
5. Готовое тесто раскатать и вырезать круги с помощью формы или стакана. Размер произвольный.
6. Ложку начинки поместить на круг из теста и крепко скрепить сверху, легонько приплюснуть рукой.
7. Жарить с двух сторон на сухой сковороде на среднем огне около 10 минут под крышкой.
8. Можно подавать как теплыми, так и охлажденными. Идеально сочетаются с чесночным соусом.
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