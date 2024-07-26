Булочки с творогом и клубникой – это вкусный вариант десерта, когда нет желания замешивать тесто. Сочные и невероятно ароматные изделия готовятся в считанные минуты и точно понравятся всем.

Видео дня

Как приготовить булочки с сыром и клубникой в Instagram рассказала фудблогер с ником zhuravlina_cooking. Во время приготовления она использовала готовое слоеное тесто.

Ингредиенты на 8-9 шт

Слоеное тесто – 500 гр

Кисломолочный творог 5 или 9% – 160 гр

Крем-творог – 175 гр

Сахарная пудра – 5-6 ст.л.

Клубника – 10-12 шт

Желток – 1 шт

Способ приготовления

1. К кисломолочному сыру добавить пудру сахарную, ванильный сахар и перебить блендером до однородной консистенции.

2. Клубнику промыть, просушить полотенцем и нарезать слайсами. Если ягода очень сочная, можете смешать с 1 ст.л. крахмала.

3. Тесто слоеное, не раскатывать, нарезать на кадраты и переложить на пергамент. Сверху сделать надрезы, как на видео и выложить творожную массу (немножко размазать), и клубнику. Краечка теста смазать желтком.

4. Переложить в разогретую духовку до 200 градусов на 20-22 мин.

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