Полезные бульоны, которые нужно есть осенью: рецепты от нутрициолога

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
1,9 т.
Нутрициолог Cветлана Никитчук поделилась рецептами полезных бульонов

Осень – сезон простудных заболеваний и время, когда организму каждого нужно максимум витаминов и минералов, которые укрепят иммунитет. Специалисты советуют есть как можно больше сезонных овощей, ягод, фруктов и лучше – в свежем виде, но можно еще их правильно готовить – запекать, варить.

Одним из по-настоящему осенних и полезных блюд является – бульон. Нутрициолог Cветлана Никитчук поделилась в Instagram рецептами и советами по приготовлению лечебных бульонов, которые нужно есть при ОРЗ и ОРВИ.

Рецепты полезных бульонов

1. Куриный бульон

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Совет от нутрициолога: курица должна быть выращена в экологически чистой среде, без добавления химии и веществ, ускоряющих рост. Иначе пользы 0.

Как сварить вкусный куриный бульон

Ингредиенты:

  • тушка курицы – 1 шт.

  • луковица – 1/2 шт.

  • корень сельдерея – 1/2 шт.

  • морковь – 1 шт.

Ингредиенты для куриного бульона

  • лук-порей (белая часть) – 1 шт.

  • чеснок – 3 зуб.

  • лавровый лист – 2 шт.

  • перец горошек – 2 шт.

  • зелень – 30-40 г

Способ приготовления:

1. Мясо замочить на 2-3 часа, промыть.

2. Залить водой, поставить на огонь, через и 10 мин после закипания, слить воду, добавить новую.

3. Порезать все овощи и добавить в кастрюлю. В процессе снимать накипь и посолить.

"Мясо нужно вываривать на медленном огне, так будет наибольшая концентрация полезных веществ и витаминов", – отметила специалист.

Присыпьте бульон перед подачей зеленью

Готовый бульон перед подачей присыпьте зеленью.

2. Мясной бульон

"Выбирайте мясо, где имеется хрящевая ткань: в ней много полезных веществ и желатин", – советует нутрициолог.

Ингредиенты:

  • мясо говядина – 1 кг.

  • морковь – 1 шт.

  • лук – 1 шт.

  • соль – по вкусу

  • перец горошек – 4 шт.

  • чеснок – 3-4 зуб.

  • зелень – пучок

Способ приготовления:

1. Мясо замочить на 2-3 часа, промыть непроточной водой, чтоб не вымыть костный мозг, в котором полезные витамины и микроэлементы.

2. Мясо залить водой, довести до кипения, через 15 минут слить и налить чистую воду.

4. Дать закипеть и добавить: соль, 4 горошины черного перца, морковь, разрезанную на две части, лавровый лист, головку лука.

Специи для блюда

5. Томим бульон на небольшом огне 3-4 часа.

6. В готовый бульон перед снятием за 5 минут кладут 3 разрезанных зубчика чеснока. Перед подачей украсить зеленью.

3. Овощной бульон

Ингредиенты для овощного бульона

Ингредиенты:

  • капуста – 1 шт.

  • кабачок – 1 шт.

  • тыква – 2 дольки

  • лук – 1 шт.

  • морковь – 1 шт.

  • зелень – пучок

  • перец чили – по вкусу

  • лавровый лист – 2 шт.

Способ приготовления:

Овощной бульон

1. Все ингредиенты (кроме перца и зелени) нарезать крупно, залить водой и довести до кипения на малом огне.

2. Подсолить и добавить лавровый лист и перец горошком.

3. Общее время кипения – 15-17 минут, за 7 минут до снятия добавить перец чили и рубленную зелень.

"В этот же бульон можно индивидуально добавлять томаты, чеснок, перец молотый (черный или душистый)", – отметила эксперт.

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