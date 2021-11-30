Полезные бульоны, которые нужно есть осенью: рецепты от нутрициолога
Осень – сезон простудных заболеваний и время, когда организму каждого нужно максимум витаминов и минералов, которые укрепят иммунитет. Специалисты советуют есть как можно больше сезонных овощей, ягод, фруктов и лучше – в свежем виде, но можно еще их правильно готовить – запекать, варить.
Одним из по-настоящему осенних и полезных блюд является – бульон. Нутрициолог Cветлана Никитчук поделилась в Instagram рецептами и советами по приготовлению лечебных бульонов, которые нужно есть при ОРЗ и ОРВИ.
Совет от нутрициолога: курица должна быть выращена в экологически чистой среде, без добавления химии и веществ, ускоряющих рост. Иначе пользы 0.
Ингредиенты:
тушка курицы – 1 шт.
луковица – 1/2 шт.
корень сельдерея – 1/2 шт.
морковь – 1 шт.
лук-порей (белая часть) – 1 шт.
чеснок – 3 зуб.
лавровый лист – 2 шт.
перец горошек – 2 шт.
зелень – 30-40 г
Способ приготовления:
1. Мясо замочить на 2-3 часа, промыть.
2. Залить водой, поставить на огонь, через и 10 мин после закипания, слить воду, добавить новую.
3. Порезать все овощи и добавить в кастрюлю. В процессе снимать накипь и посолить.
"Мясо нужно вываривать на медленном огне, так будет наибольшая концентрация полезных веществ и витаминов", – отметила специалист.
Готовый бульон перед подачей присыпьте зеленью.
"Выбирайте мясо, где имеется хрящевая ткань: в ней много полезных веществ и желатин", – советует нутрициолог.
Ингредиенты:
мясо говядина – 1 кг.
морковь – 1 шт.
лук – 1 шт.
соль – по вкусу
перец горошек – 4 шт.
чеснок – 3-4 зуб.
зелень – пучок
Способ приготовления:
1. Мясо замочить на 2-3 часа, промыть непроточной водой, чтоб не вымыть костный мозг, в котором полезные витамины и микроэлементы.
2. Мясо залить водой, довести до кипения, через 15 минут слить и налить чистую воду.
4. Дать закипеть и добавить: соль, 4 горошины черного перца, морковь, разрезанную на две части, лавровый лист, головку лука.
5. Томим бульон на небольшом огне 3-4 часа.
6. В готовый бульон перед снятием за 5 минут кладут 3 разрезанных зубчика чеснока. Перед подачей украсить зеленью.
Ингредиенты:
капуста – 1 шт.
кабачок – 1 шт.
тыква – 2 дольки
лук – 1 шт.
морковь – 1 шт.
зелень – пучок
перец чили – по вкусу
лавровый лист – 2 шт.
Способ приготовления:⠀
1. Все ингредиенты (кроме перца и зелени) нарезать крупно, залить водой и довести до кипения на малом огне.
2. Подсолить и добавить лавровый лист и перец горошком.
3. Общее время кипения – 15-17 минут, за 7 минут до снятия добавить перец чили и рубленную зелень.
"В этот же бульон можно индивидуально добавлять томаты, чеснок, перец молотый (черный или душистый)", – отметила эксперт.
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