Полезные бульоны, которые нужно есть осенью: рецепты от нутрициолога

Осень – сезон простудных заболеваний и время, когда организму каждого нужно максимум витаминов и минералов, которые укрепят иммунитет. Специалисты советуют есть как можно больше сезонных овощей, ягод, фруктов и лучше – в свежем виде, но можно еще их правильно готовить – запекать, варить.

Одним из по-настоящему осенних и полезных блюд является – бульон. Нутрициолог Cветлана Никитчук поделилась в Instagram рецептами и советами по приготовлению лечебных бульонов, которые нужно есть при ОРЗ и ОРВИ.

1. Куриный бульон

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Совет от нутрициолога: курица должна быть выращена в экологически чистой среде, без добавления химии и веществ, ускоряющих рост. Иначе пользы 0.

Ингредиенты:

тушка курицы – 1 шт.

луковица – 1/2 шт.

корень сельдерея – 1/2 шт.

морковь – 1 шт.

лук-порей (белая часть) – 1 шт.

чеснок – 3 зуб.

лавровый лист – 2 шт.

перец горошек – 2 шт.

зелень – 30-40 г

Способ приготовления:

1. Мясо замочить на 2-3 часа, промыть.

2. Залить водой, поставить на огонь, через и 10 мин после закипания, слить воду, добавить новую.

3. Порезать все овощи и добавить в кастрюлю. В процессе снимать накипь и посолить.

"Мясо нужно вываривать на медленном огне, так будет наибольшая концентрация полезных веществ и витаминов", – отметила специалист.

Готовый бульон перед подачей присыпьте зеленью.

2. Мясной бульон

"Выбирайте мясо, где имеется хрящевая ткань: в ней много полезных веществ и желатин", – советует нутрициолог.

Ингредиенты:

мясо говядина – 1 кг.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

соль – по вкусу

перец горошек – 4 шт.

чеснок – 3-4 зуб.

зелень – пучок

Способ приготовления:

1. Мясо замочить на 2-3 часа, промыть непроточной водой, чтоб не вымыть костный мозг, в котором полезные витамины и микроэлементы.

2. Мясо залить водой, довести до кипения, через 15 минут слить и налить чистую воду.

4. Дать закипеть и добавить: соль, 4 горошины черного перца, морковь, разрезанную на две части, лавровый лист, головку лука.

5. Томим бульон на небольшом огне 3-4 часа.

6. В готовый бульон перед снятием за 5 минут кладут 3 разрезанных зубчика чеснока. Перед подачей украсить зеленью.

3. Овощной бульон

Ингредиенты:

капуста – 1 шт.

кабачок – 1 шт.

тыква – 2 дольки

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

зелень – пучок

перец чили – по вкусу

лавровый лист – 2 шт.

Способ приготовления:⠀

1. Все ингредиенты (кроме перца и зелени) нарезать крупно, залить водой и довести до кипения на малом огне.

2. Подсолить и добавить лавровый лист и перец горошком.

3. Общее время кипения – 15-17 минут, за 7 минут до снятия добавить перец чили и рубленную зелень.

"В этот же бульон можно индивидуально добавлять томаты, чеснок, перец молотый (черный или душистый)", – отметила эксперт.

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