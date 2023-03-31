Всем, кто мечтает немедленно оказаться в Венеции, предлагаю фирменный рецепт с острова Бурано: любимое печенье местных моряков, особенно вкусное в пасмурную погоду. Кстати, готовить его совсем не сложно.

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Інгредієнти на чверть порції:

Борошно – 250 г

Цукор – 150 г

Вершкове масло – 75 г

Цілі яйця – 1 шт.

Жовтки – 2 шт.

Ванільний цукор – чверть пакетика

Ром – 15 мл

Як готувати:

Крок 1. Збийте разом жовтки та яйце, додайте цукор та ванільний цукор.

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Крок 2. Поступово додайте до яєчної суміші борошно: спочатку вимішуючи вінчиком, а потім - руками.

Крок 3. Додайте до тіста м’яке вершкове масло та ром, добре вимішайте та поставте на годину в холодильник.

Крок 4. Дістаньте тісто з холодильника – воно має бути пластичним. Сформуйте печиво та викладіть на деко, вистлане пергаментом.

Для буранеллі круглої форми або “бусолай" (“бусола" в перекладі – компас), зробіть з тіста ковбаску та з’єднайте кінці в бублик.

Для буранеллі у вигляді літери “S", або “ессі“, з такої ж ковбаски сформуйте відповідну літеру.

Крок 5. Випікайте врозігрітій до 180°С духовці 15-20 хвилин.

Крок 6. Охолодіть печиво – воно має вийти дуже твердим. А після занурюйте в прохолодне біле вино, чай або каву та уявляйте себе на гондолі в Венеції… Чудовий венеційський десерт готовий!

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