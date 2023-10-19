"Бургер" из лаваша за 10 минут: готовится с овощами, фаршем и соусом
Лаваш – идеальный ингредиент для приготовления закусок, пирогов, а также чипсов. Еще из лаваша можно приготовить бургеры, в которых лаваш заменит булку.
Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом вкусного бургера из лаваша, с фаршем, сыром, овощами и соусами.
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Ингредиенты:
- лаваш круглый – 2 шт.
- фарш – 200-300 г
- сыр для тостов – 4 шт.
- капуста – 100-120 г
- помидоры – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- соус (кетчуп, чесночный и немного горчицы)
Способ приготовления:
1. Обжарьте лук до золотистого цвета на небольшом количестве растительного масла.
2. На лаваш выложите фарш и равномерно распределите его. Выложите на сковороду фаршем вниз и обжарьте на маленьком огне до готовности.
3. На горячий лаваш выложите сыр, капусту, полейте соусом, выложите лук и помидоры. Сверните в два раза и по желанию поджарьте еще с наружной стороны до золотистого цвета.
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