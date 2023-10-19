"Бургер" из лаваша за 10 минут: готовится с овощами, фаршем и соусом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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'Бургер' из лаваша за 10 минут: готовится с овощами, фаршем и соусом

Лаваш – идеальный ингредиент для приготовления закусок, пирогов, а также чипсов. Еще из лаваша можно приготовить бургеры, в которых лаваш заменит булку. 

Что приготовить из лаваша

Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом вкусного бургера из лаваша, с фаршем, сыром, овощами и соусами. 

Рецепт закуски
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Ингредиенты:

  • лаваш круглый – 2 шт.
  • фарш – 200-300 г
  • сыр для тостов – 4 шт.
  • капуста – 100-120 г
  • помидоры – 1 шт. 
  • лук – 1 шт.
  • соус (кетчуп, чесночный и немного горчицы)

Способ приготовления:

1. Обжарьте лук до золотистого цвета на небольшом количестве растительного масла. 

Лаваш с фаршем

2. На лаваш выложите фарш и равномерно распределите его. Выложите на сковороду фаршем вниз и обжарьте на маленьком огне до готовности. 

Приготовление закуски

3. На горячий лаваш выложите сыр, капусту, полейте соусом, выложите лук и помидоры. Сверните в два раза и по желанию поджарьте еще с наружной стороны до золотистого цвета.

Готовый бургер

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