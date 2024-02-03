Как приготовить вкусный, полезный завтрак, который наполнит организм витаминами и придаст силы на весь день, потратив всего несколько минут и не используя хлеб? Все просто: для этого нужно только приготовить бутерброды, а вместо хлеба использовать очень интересный ингредиент.

Рецептом этого загадочного, но очень вкусного и полезного блюда поделилась фудблогер с ником tanya.perchik. Она в Instagram опубликовала рецепт, благодаря которому теперь можно завтракать и не бояться навредить фигуре.

Ингредиенты

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Пекинская капуста

Яйца

Крем-творог

Помидор

Бринза

Способ приготовления

1. Отделяем от капусты листья и разрезаем их пополам. Вместо пекинской капусты можно использовать салат Айсберг.

2. Три кусочка листьев выкладываем, заходя наполовину друг на друга. Смазываем крем-сыром.

3. В отдельной емкости взбиваем яйца с щепоткой соли и выливаем их на сковороду, образуя блинчик. Обжариваем с обеих сторон и складываем пополам.

4. Выкладываем на листья капусты яичный блин.

5. Сверху выкладываем помидоры, нарезанные кольцами и несколько кусков брынзы.

6. Придаем бутерброду форму рулета и заворачиваем на время в пищевую пленку.

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