Бутерброд с фасолью, жареным яйцом и авокадо: питательный завтрак с необычной подачей
Очень важно, чтобы завтрак был не только полезным, но и питательным. Только тогда организм получит силы и энергию для производительного труда в течение дня. Кроме того, вкусный завтрак способен повысить настроение.
Пожалуй, именно такими принципами пользовалась фудблогер с ником sni_danke. В своем Instagram она опубликовала рецепт бутерброда с фасолью и шпинатом, который нужно взять на заметку каждой хозяйке.
Ингредиенты
- Болгарский перец
- Томаты
- Шпинат
- Лук
- Чеснок
- Перец чили
- Лимонный сок
- Хлеб
- Твердый сыр
- Яйцо
- Авокадо
- Фасоль
Способ приготовления
1. Лук и чеснок чистим, мелко нарезаем и обжариваем на сковороде с разогретым маслом до золотистости.
2. Добавляем нарезанный болгарский перец, томаты, специи и лимонный сок. Тушим до мягкости овощей.
3. Добавляем шпинат и фасоль. Тушим несколько минут.
4. На сковороду выкладываем куски сыра. Сверху накрываем хлебом и ждем, пока сыр не растает.
5. Поджариваем яичницу.
6. Выкладываем готовую смесь на сырную гренку. Сверху выкладываем яйцо и авокадо. Пробуем сразу.
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