Бутерброд с фасолью, жареным яйцом и авокадо: питательный завтрак с необычной подачей

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
9
Бутерброд с фасолью, жареным яйцом и авокадо: питательный завтрак с необычной подачей

Очень важно, чтобы завтрак был не только полезным, но и питательным. Только тогда организм получит силы и энергию для производительного труда в течение дня. Кроме того, вкусный завтрак способен повысить настроение.

Пожалуй, именно такими принципами пользовалась фудблогер с ником sni_danke. В своем Instagram она опубликовала рецепт бутерброда с фасолью и шпинатом, который нужно взять на заметку каждой хозяйке.

Бутерброд с фасолью, жареным яйцом и авокадо: питательный завтрак с необычной подачей

Ингредиенты

  • Болгарский перец
Видео дня
  • Томаты
  • Шпинат
  • Лук
  • Чеснок
  • Перец чили
  • Лимонный сок
  • Хлеб
  • Твердый сыр
  • Яйцо
  • Авокадо
  • Фасоль

Способ приготовления

1. Лук и чеснок чистим, мелко нарезаем и обжариваем на сковороде с разогретым маслом до золотистости.

2. Добавляем нарезанный болгарский перец, томаты, специи и лимонный сок. Тушим до мягкости овощей.

Бутерброд с фасолью, жареным яйцом и авокадо: питательный завтрак с необычной подачей

3. Добавляем шпинат и фасоль. Тушим несколько минут.

4. На сковороду выкладываем куски сыра. Сверху накрываем хлебом и ждем, пока сыр не растает.

Бутерброд с фасолью, жареным яйцом и авокадо: питательный завтрак с необычной подачей

5. Поджариваем яичницу.

6. Выкладываем готовую смесь на сырную гренку. Сверху выкладываем яйцо и авокадо. Пробуем сразу.

Бутерброд с фасолью, жареным яйцом и авокадо: питательный завтрак с необычной подачей

Также на OBOZ.UA есть много других рецептов завтраков:

Сейчас мы готовим

Все рецепты