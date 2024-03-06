Очень важно, чтобы завтрак был не только полезным, но и питательным. Только тогда организм получит силы и энергию для производительного труда в течение дня. Кроме того, вкусный завтрак способен повысить настроение.

Пожалуй, именно такими принципами пользовалась фудблогер с ником sni_danke. В своем Instagram она опубликовала рецепт бутерброда с фасолью и шпинатом, который нужно взять на заметку каждой хозяйке.

Ингредиенты

Болгарский перец

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Томаты

Шпинат

Лук

Чеснок

Перец чили

Лимонный сок

Хлеб

Твердый сыр

Яйцо

Авокадо

Фасоль

Способ приготовления

1. Лук и чеснок чистим, мелко нарезаем и обжариваем на сковороде с разогретым маслом до золотистости.

2. Добавляем нарезанный болгарский перец, томаты, специи и лимонный сок. Тушим до мягкости овощей.

3. Добавляем шпинат и фасоль. Тушим несколько минут.

4. На сковороду выкладываем куски сыра. Сверху накрываем хлебом и ждем, пока сыр не растает.

5. Поджариваем яичницу.

6. Выкладываем готовую смесь на сырную гренку. Сверху выкладываем яйцо и авокадо. Пробуем сразу.

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