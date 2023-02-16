Бутерброды а-ля пицца: готовятся 15 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,7 т.
Бутерброды а-ля пицца: готовятся 15 минут

Если на приготовление традиционной пиццы не хватает времени, можно сделать быстрые бутерброды. Ингредиенты для начинки нужно просто размельчить и смешать. А для основы отлично подойдет обычная чиабата.

Идея приготовления бутербродов вместо пиццы опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram.

Бутерброды а-ля пицца: готовятся 15 минут

Ингредиенты:

  • чиабата – 2 шт.
  • колбаса/ветчина – 300 г
  • сыр твердый – 250 г
  • болгарский перец – 1/2 штуки
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  • помидоры – 2 шт.
  • маринованные огурцы – 6-7 штук (зависит от размера)
  • майонез – 2-3 ст.л.
  • томатный соус/кетчуп – 3-4 ст.л.

Способ приготовления:

Бутерброды а-ля пицца: готовятся 15 минут

1. Колбасу, сыр, перец, помидоры и огурцы нарезаем кубиками.

2. Добавляем майонез и кетчуп и перемешиваем. Можно добавить кукурузу.

Бутерброды а-ля пицца: готовятся 15 минут

3. Чиабату разрезаем пополам и поперек.

Бутерброды а-ля пицца: готовятся 15 минут

4. Из каждой чиабаты должно получиться 4 порции.

5. Выкладываем их на противень и сверху на каждый кусок щедро выкладываем начинку.

Бутерброды а-ля пицца: готовятся 15 минут

6. Запекаем 15 минут при температуре 190 градусов.

Бутерброды а-ля пицца: готовятся 15 минут

7. Перед подачей посыпаем зеленью.

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