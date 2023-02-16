Если на приготовление традиционной пиццы не хватает времени, можно сделать быстрые бутерброды. Ингредиенты для начинки нужно просто размельчить и смешать. А для основы отлично подойдет обычная чиабата.

Идея приготовления бутербродов вместо пиццы опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram.

Ингредиенты:

чиабата – 2 шт.

колбаса/ветчина – 300 г

сыр твердый – 250 г

болгарский перец – 1/2 штуки

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помидоры – 2 шт.

маринованные огурцы – 6-7 штук (зависит от размера)

майонез – 2-3 ст.л.

томатный соус/кетчуп – 3-4 ст.л.

Способ приготовления:

1. Колбасу, сыр, перец, помидоры и огурцы нарезаем кубиками.

2. Добавляем майонез и кетчуп и перемешиваем. Можно добавить кукурузу.

3. Чиабату разрезаем пополам и поперек.

4. Из каждой чиабаты должно получиться 4 порции.

5. Выкладываем их на противень и сверху на каждый кусок щедро выкладываем начинку.

6. Запекаем 15 минут при температуре 190 градусов.

7. Перед подачей посыпаем зеленью.

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