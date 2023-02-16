Бутерброды а-ля пицца: готовятся 15 минут
Если на приготовление традиционной пиццы не хватает времени, можно сделать быстрые бутерброды. Ингредиенты для начинки нужно просто размельчить и смешать. А для основы отлично подойдет обычная чиабата.
Идея приготовления бутербродов вместо пиццы опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram.
Ингредиенты:
- чиабата – 2 шт.
- колбаса/ветчина – 300 г
- сыр твердый – 250 г
- болгарский перец – 1/2 штуки
- помидоры – 2 шт.
- маринованные огурцы – 6-7 штук (зависит от размера)
- майонез – 2-3 ст.л.
- томатный соус/кетчуп – 3-4 ст.л.
Способ приготовления:
1. Колбасу, сыр, перец, помидоры и огурцы нарезаем кубиками.
2. Добавляем майонез и кетчуп и перемешиваем. Можно добавить кукурузу.
3. Чиабату разрезаем пополам и поперек.
4. Из каждой чиабаты должно получиться 4 порции.
5. Выкладываем их на противень и сверху на каждый кусок щедро выкладываем начинку.
6. Запекаем 15 минут при температуре 190 градусов.
7. Перед подачей посыпаем зеленью.
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