Бутерброды из бюджетных продуктов для новогоднего стола: топ-3

Бутерброды на новогоднем столе занимают не последнее место, так как они сытные, быстро готовятся и к тому же – очень вкусные. Самое важно, что их можно готовить совершенно из любых продуктов, начиная от рыбы, заканчивая икрой и разными паштетами.

Редакция FoodOboz собрала для вас подборку из 3 рецептов вкусных, необычных праздничных бутербродов, которые очень просто готовятся.

1. Бутерброды с мандарином и сыром Фета по рецепту Евгения Клопотенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Ингредиенты:

Багет – 1 шт.

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Сыр Фета – 150 г

Мандарины – 3 шт.

Мята – веточка

Черный перец – по вкусу

Оливковое масло – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Нарежьте хлеб, мандарины очистите от кожуры и разберите на дольки.

2. Мяту оборвите.

3. Выложите на хлеб сыр, дальше дольки мандарина, затем листики мяты и полейте оливковым маслом, сверху посыпьте свежемолотым перцем.

2. Бутерброды со шпротами с майонезом соусом по рецепту Ольги Матвей, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

Хлеб ржаной – 1 шт.

Шпроты – 1 банка

Майонез – 100 г

Чеснок – 2-4 зуб.

Оливковое масло – 30 мл

Зеленый лук, петрушка – по 20 г

Маринованные огурцы – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Порежьте хлеб, поджарьте его на оливковом масле.

2. Огурцы порежьте вдоль.

3. Смешайте майонез с чесноком.

4. На хлеб намажьте соус, далее выложите огурец, сверху зеленый лук и шпроты.

3. Бутерброды со шпротами, маслом и чесноком, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

Хлеб ржаной – 1 шт.

Шпроты – 1 банка

Чеснок – 3-4 зуб.

Оливковое масло – 30 мл

Петрушка – 20 г

Способ приготовления:

1. Обжарьте хорошо хлеб с двух сторон на оливковом масле.

2. Чеснок натрите и смешайте со оливковым маслом.

3. Хлеб немного смажьте еще оливковым маслом, далее – чеснок, сверху положите петрушку и шпроты и можно подавать вкусные бутерброды.

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