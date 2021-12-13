Бутерброды из бюджетных продуктов для новогоднего стола: топ-3
Бутерброды на новогоднем столе занимают не последнее место, так как они сытные, быстро готовятся и к тому же – очень вкусные. Самое важно, что их можно готовить совершенно из любых продуктов, начиная от рыбы, заканчивая икрой и разными паштетами.
Редакция FoodOboz собрала для вас подборку из 3 рецептов вкусных, необычных праздничных бутербродов, которые очень просто готовятся.
1. Бутерброды с мандарином и сыром Фета по рецепту Евгения Клопотенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Ингредиенты:
Багет – 1 шт.
Сыр Фета – 150 г
Мандарины – 3 шт.
Мята – веточка
Черный перец – по вкусу
Оливковое масло – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Нарежьте хлеб, мандарины очистите от кожуры и разберите на дольки.
2. Мяту оборвите.
3. Выложите на хлеб сыр, дальше дольки мандарина, затем листики мяты и полейте оливковым маслом, сверху посыпьте свежемолотым перцем.
2. Бутерброды со шпротами с майонезом соусом по рецепту Ольги Матвей, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
Хлеб ржаной – 1 шт.
Шпроты – 1 банка
Майонез – 100 г
Чеснок – 2-4 зуб.
Оливковое масло – 30 мл
Зеленый лук, петрушка – по 20 г
Маринованные огурцы – 2 шт.
Способ приготовления:
1. Порежьте хлеб, поджарьте его на оливковом масле.
2. Огурцы порежьте вдоль.
3. Смешайте майонез с чесноком.
4. На хлеб намажьте соус, далее выложите огурец, сверху зеленый лук и шпроты.
3. Бутерброды со шпротами, маслом и чесноком, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
Хлеб ржаной – 1 шт.
Шпроты – 1 банка
Чеснок – 3-4 зуб.
Оливковое масло – 30 мл
Петрушка – 20 г
Способ приготовления:
1. Обжарьте хорошо хлеб с двух сторон на оливковом масле.
2. Чеснок натрите и смешайте со оливковым маслом.
3. Хлеб немного смажьте еще оливковым маслом, далее – чеснок, сверху положите петрушку и шпроты и можно подавать вкусные бутерброды.
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