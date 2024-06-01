Бутерброды из киви: что добавить, чтобы получилась праздничная закуска

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Бутерброды с киви

С первого взгляда может показаться, что такое удивительное сочетание продуктов просто не может быть вкусным. Но, попробовав эти бутерброды только один раз, сразу становится понятно, что это блюдо можно смело подавать на любой праздничный стол.

Как приготовить бутерброды из киви, знает фудблогер с ником cook with me at home. В Instagram она рассказала, какие еще ингредиенты нужны для такого необычного блюда.

Бутерброды из киви: что добавить, чтобы получилась праздничная закуска

Ингредиенты

  • Багет – 1 шт
  • Киви – 2 шт
  • Орехи – горсть
  • Масло – 50 гр
  • Плавленый творог – 50 гр
  • Чеснок – 2 зуб
  • Майонез – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Орехи нарезаем ножом размером с рисовое зернышко.

Бутерброды из киви: что добавить, чтобы получилась праздничная закуска

2. Смешиваем в миске орехи, масло комнатной температуры и сыр.

3. Выжимаем чеснок, добавляем майонез и все перемешиваем.

Бутерброды из киви: что добавить, чтобы получилась праздничная закуска

4. Багет режем на кусочки. Поджариваем с двух сторон на сухой сковороде.

5. Киви нарезаем на пластинки.

Бутерброды из киви: что добавить, чтобы получилась праздничная закуска

6. Готовой смесью намазываем ломтики багета, сверху кладем киви и подаем на стол.

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