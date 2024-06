С первого взгляда может показаться, что такое удивительное сочетание продуктов просто не может быть вкусным. Но, попробовав эти бутерброды только один раз, сразу становится понятно, что это блюдо можно смело подавать на любой праздничный стол.

Как приготовить бутерброды из киви, знает фудблогер с ником cook with me at home. В Instagram она рассказала, какие еще ингредиенты нужны для такого необычного блюда.

Ингредиенты

Багет – 1 шт

Киви – 2 шт

Орехи – горсть

Масло – 50 гр

Плавленый творог – 50 гр

Чеснок – 2 зуб

Майонез – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Орехи нарезаем ножом размером с рисовое зернышко.

2. Смешиваем в миске орехи, масло комнатной температуры и сыр.

3. Выжимаем чеснок, добавляем майонез и все перемешиваем.

4. Багет режем на кусочки. Поджариваем с двух сторон на сухой сковороде.

5. Киви нарезаем на пластинки.

6. Готовой смесью намазываем ломтики багета, сверху кладем киви и подаем на стол.

