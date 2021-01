Когда-то я сложу бутербродную камасутру, потому что знаю миллион способов, как сделать бутерброды очень эротичными. Вот один из них. Возьмите сладкие перцы. Мясистые такие, хорошие. Посолите, добавьте масла, нежно погладьте, заверните в фольгу и отправьте их в духовку становиться сексуальными. 200 градусов, 30 минут.

Возьмите свой любимый хлеб – мягкий, вкусный, с корочкой. Нарежьте. Если хотите, подержите ломтики в духовке, чтобы появился обольстительный хруст. Я в таких случаях ставлю на своей Franke режим гриля, это идеально. Затем включите "You can leave your hat on" и полейте ломтики хлеба оливковым маслом.

*Бейби тейк офф йор коат, риал слоу*

Возьмите фету, подавить ее пальцами и выложите на один хлебец.

*Бейби тейк офф йор дресс ес, ес, ес*

На другой хлебец положите ветчину. Сверху на обе ломтики – уже запеченный и порезанный сладкий перчик. Соль, свежемолотый перец, лимонная цедра по желанию (которую я забыл добавить на видео), еще немного оливкового масла. Энджой.

И пока вы дослушиваете Джо Кокера, я вам расскажу один секретик. Если вы внимательно посмотрите поэтапное видео этого рецепта, то увидите, что я завернул в фольгу желтый перец, а развернул красный. В съемке Видеорецепты есть такая штука, как "замена". Это когда ты готовишь какие-то этапчики, чтобы при съемке сделать все быстро. Так вот. У меня было всего два перца: красный и желтый. Красный я запек заранее. Желтый завернул на видео для красивой картинки. Взял подмену и понял, как сильно я провтыкал.

А бутерброды с печеным перцем приготовьте обязательно. Это сплошной секс. Цем.