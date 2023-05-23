Бутерброды со шпротами – это не только удачная закуска на праздничный стол, но и вкусный вариант перекуса. Их можно дополнять твердым или плавленым сыром, а также майонезом. Яркий вкус бутербродам придадут соленые огурцы или лимон.

Фудблогер Оксана Пашко на своем канале (Готовим с Оксаной Пашко) в YouTube поделилась простым и быстрым рецептом бутербродов со шпротами, которые вы приготовите всего за 10 минут.

Ингредиенты:

гренки – 15 шт

шпроты – 190 г

сыр твердый – 50 г

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огурец соленый – 2 шт

майонез – 1-2 ст. л.

чеснок – 1-2 зубчика

укроп

Способ приготовления:

1. Твердый сыр натереть на мелкой терке.

2. Со шпротов слить лишнюю жидкость, выложить в миску и размять все вилкой до однородности.

3. К шпротам добавить натертый сыр, майонез, выжать через пресс чеснок. Перемешать до однородности.

4. Предварительно порезать и подсушить хлеб. Смазать гренки начинкой.

5. Огурец порезать колечками. Выложить по 2 кольца на каждую гренку.

6. Также по желанию можно украсить гренки укропом.

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