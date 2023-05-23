Бутерброды со шпротами и огурцом за 10 минут: перекус и закуска одновременно

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Бутерброды со шпротами и огурцом за 10 минут: перекус и закуска одновременно

Бутерброды со шпротами – это не только удачная закуска на праздничный стол, но и вкусный вариант перекуса. Их можно дополнять твердым или плавленым сыром, а также майонезом. Яркий вкус бутербродам придадут соленые огурцы или лимон.

Фудблогер Оксана Пашко на своем канале (Готовим с Оксаной Пашко) в YouTube поделилась простым и быстрым рецептом бутербродов со шпротами, которые вы приготовите всего за 10 минут.

Рецепт бутербродов со шпротами и огурцом

Ингредиенты:

  • гренки – 15 шт
  • шпроты – 190 г
  • сыр твердый – 50 г
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  • огурец соленый – 2 шт
  • майонез – 1-2 ст. л.
  • чеснок – 1-2 зубчика
  • укроп

Способ приготовления:

1. Твердый сыр натереть на мелкой терке.

2. Со шпротов слить лишнюю жидкость, выложить в миску и размять все вилкой до однородности.

Шпроты для бутербродов

3. К шпротам добавить натертый сыр, майонез, выжать через пресс чеснок. Перемешать до однородности.

4. Предварительно порезать и подсушить хлеб. Смазать гренки начинкой.

5. Огурец порезать колечками. Выложить по 2 кольца на каждую гренку.

Бутерброды со шпротами

6. Также по желанию можно украсить гренки укропом.

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