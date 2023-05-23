Бутерброды со шпротами и огурцом за 10 минут: перекус и закуска одновременно
Бутерброды со шпротами – это не только удачная закуска на праздничный стол, но и вкусный вариант перекуса. Их можно дополнять твердым или плавленым сыром, а также майонезом. Яркий вкус бутербродам придадут соленые огурцы или лимон.
Фудблогер Оксана Пашко на своем канале (Готовим с Оксаной Пашко) в YouTube поделилась простым и быстрым рецептом бутербродов со шпротами, которые вы приготовите всего за 10 минут.
Ингредиенты:
- гренки – 15 шт
- шпроты – 190 г
- сыр твердый – 50 г
- огурец соленый – 2 шт
- майонез – 1-2 ст. л.
- чеснок – 1-2 зубчика
- укроп
Способ приготовления:
1. Твердый сыр натереть на мелкой терке.
2. Со шпротов слить лишнюю жидкость, выложить в миску и размять все вилкой до однородности.
3. К шпротам добавить натертый сыр, майонез, выжать через пресс чеснок. Перемешать до однородности.
4. Предварительно порезать и подсушить хлеб. Смазать гренки начинкой.
5. Огурец порезать колечками. Выложить по 2 кольца на каждую гренку.
6. Также по желанию можно украсить гренки укропом.
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