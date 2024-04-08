Бутерброды со шпротами – классическая закуска, которую можно готовить с соленым и свежими огурцами, зеленью, специями, чесноком.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов со шпротами и вкусной намазкой из плавленных сырком.

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Ингредиенты:

2 плавленые сырки

3 яйца

3 средних соленых огурца

зелень

гренки

шпроты

микрогрин для украшения

Способ приготовления:

1. Взбейте в блендере сырки, яйца, огурцы и зелень до однородности.

2. Переложить смесь в кондитерский мешочек и выложить на гренки.

3. Сверху выложите шпроты и микрогрин!

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