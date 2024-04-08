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Бутерброды со шпротами по-новому: что добавить в закуску для оригинального вкуса
Бутерброды со шпротами – классическая закуска, которую можно готовить с соленым и свежими огурцами, зеленью, специями, чесноком.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов со шпротами и вкусной намазкой из плавленных сырком.
Ингредиенты:
- 2 плавленые сырки
- 3 яйца
- 3 средних соленых огурца
- зелень
- гренки
- шпроты
- микрогрин для украшения
Способ приготовления:
1. Взбейте в блендере сырки, яйца, огурцы и зелень до однородности.
2. Переложить смесь в кондитерский мешочек и выложить на гренки.
3. Сверху выложите шпроты и микрогрин!
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