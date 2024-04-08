Бутерброды со шпротами по-новому: что добавить в закуску для оригинального вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Бутерброды со шпротами по-новому: что добавить в закуску для оригинального вкуса

Бутерброды со шпротами – классическая закуска, которую можно готовить с соленым и свежими огурцами, зеленью, специями, чесноком. 

Простые бутерброды со шпротами

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов со шпротами и вкусной намазкой из плавленных сырком. 

Рецепт бутербродов со шпротами
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Ингредиенты: 

  • 2 плавленые сырки
  • 3 яйца
  • 3 средних соленых огурца
  • зелень
  • гренки
  • шпроты
  • микрогрин для украшения

Способ приготовления:

1. Взбейте в блендере сырки, яйца, огурцы и зелень до однородности.

Намазка из плавленого сыра

2. Переложить смесь в кондитерский мешочек и выложить на гренки.

Приготовление бутербродов

3. Сверху выложите шпроты и микрогрин!

Готовые бутерброды

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