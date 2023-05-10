Бутерброды со шпротами по-новому

Бутерброды со шпротами – элементарная закуска, для приготовления которой не нужно много усилий. Достаточно всего лишь выбрать качественные шпроты, а для более пикантного вкуса можно добавить огурцы, как свежие, так и соленые. Еще можно сделать вкусную намазку, которая усилит вкус закуски.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных бутербродов со шпротами и вкусной замазкой из плавленого сыра с чесноком.

Видео дня

Ингредиенты:

багет/батон

шпроты – 1 б

огурец – 1 шт.

сыр плавленый – 75 г

яйца – 2 шт.

чеснок – 2-3 зуб.

майонез – 1-2 ст. л.

соль, перец – по вкусу

зелень – по желанию

Способ приготовления:

1. Багет порежьте и пожарьте в небольшом количестве масла.

2. Сваренные яйца натрите с сыром, добавьте чеснок и майонез, перемешайте до однородности, посолите, поперчите по вкусу.

3. Выложите готовую намазку на хлеб, сверху огурец, далее шпроты и по желанию украсьте зеленью. Поставьте в холодильник на 30-50 минут и подавайте.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: