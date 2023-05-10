Бутерброды со шпротами по-новому: что придаст закуске оригинальный вкус

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,6 т.
Рецепт бутербродов со шпротами

Бутерброды со шпротами – элементарная закуска, для приготовления которой не нужно много усилий. Достаточно всего лишь выбрать качественные шпроты, а для более пикантного вкуса можно добавить огурцы, как свежие, так и соленые. Еще можно сделать вкусную намазку, которая усилит вкус закуски.

Бутерброды со шпротами по-новому

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных бутербродов со шпротами и вкусной замазкой из плавленого сыра с чесноком.

Рецепт бутербродов
Видео дня

Ингредиенты:

  • багет/батон
  • шпроты – 1 б
  • огурец – 1 шт.
  • сыр плавленый – 75 г
  • яйца – 2 шт.
  • чеснок – 2-3 зуб.
  • майонез – 1-2 ст. л.
  • соль, перец – по вкусу
  • зелень – по желанию

Способ приготовления:

1. Багет порежьте и пожарьте в небольшом количестве масла.

Шпроты и хлеб для блюда

2. Сваренные яйца натрите с сыром, добавьте чеснок и майонез, перемешайте до однородности, посолите, поперчите по вкусу.

Плавленый сыр и яйца для намазки

3. Выложите готовую намазку на хлеб, сверху огурец, далее шпроты и по желанию украсьте зеленью. Поставьте в холодильник на 30-50 минут и подавайте.

Готовые бутерброды

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты