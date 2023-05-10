Бутерброды со шпротами по-новому: что придаст закуске оригинальный вкус
Бутерброды со шпротами – элементарная закуска, для приготовления которой не нужно много усилий. Достаточно всего лишь выбрать качественные шпроты, а для более пикантного вкуса можно добавить огурцы, как свежие, так и соленые. Еще можно сделать вкусную намазку, которая усилит вкус закуски.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных бутербродов со шпротами и вкусной замазкой из плавленого сыра с чесноком.
Ингредиенты:
- багет/батон
- шпроты – 1 б
- огурец – 1 шт.
- сыр плавленый – 75 г
- яйца – 2 шт.
- чеснок – 2-3 зуб.
- майонез – 1-2 ст. л.
- соль, перец – по вкусу
- зелень – по желанию
Способ приготовления:
1. Багет порежьте и пожарьте в небольшом количестве масла.
2. Сваренные яйца натрите с сыром, добавьте чеснок и майонез, перемешайте до однородности, посолите, поперчите по вкусу.
3. Выложите готовую намазку на хлеб, сверху огурец, далее шпроты и по желанию украсьте зеленью. Поставьте в холодильник на 30-50 минут и подавайте.
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