Бутерброды со шпротами по-новому

Самые бюджетные и вкусные домашние бутерброды можно готовить с разными продуктами, среди которых – бутерброды со шпротами. Для более яркого вкуса добавьте свежий огурец.

Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом вкусных, очень простых в приготовлении бутербродов со шпротами.

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Ингредиенты:

багет

свежий огурец

шпроты

зелень

чеснок

майонез

Способ приготовления:

1. Пожарьте хлеб на сухой сковороде до золотистости.

2. Охлажденный хлеб смажьте майонезом. Сверху выложите кусок огурца, сверху шпроты и зелень.

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