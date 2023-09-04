Бутерброды со шпротами по-новому для перекуса: рецепт вкусного и бюджетного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт бутербродов со шпротами

Самые бюджетные и вкусные домашние бутерброды можно готовить с разными продуктами, среди которых – бутерброды со шпротами. Для более яркого вкуса добавьте свежий огурец. 

Как приготовить вкусные бутерброды со шпротами

Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом вкусных, очень простых в приготовлении бутербродов со шпротами. 

Рецепт бутербродов
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Ингредиенты:

  • багет 
  • свежий огурец 
  • шпроты 
  • зелень 
  • чеснок 
  • майонез

Способ приготовления:

1. Пожарьте хлеб на сухой сковороде до золотистости.

Бутерброды со шпротами по-новому

2. Охлажденный хлеб смажьте майонезом. Сверху выложите кусок огурца, сверху шпроты и зелень. 

Бюджетные бутерброды со шпротами

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