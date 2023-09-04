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Бутерброды со шпротами по-новому для перекуса: рецепт вкусного и бюджетного блюда
Самые бюджетные и вкусные домашние бутерброды можно готовить с разными продуктами, среди которых – бутерброды со шпротами. Для более яркого вкуса добавьте свежий огурец.
Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом вкусных, очень простых в приготовлении бутербродов со шпротами.
Ингредиенты:
- багет
- свежий огурец
- шпроты
- зелень
- чеснок
- майонез
Способ приготовления:
1. Пожарьте хлеб на сухой сковороде до золотистости.
2. Охлажденный хлеб смажьте майонезом. Сверху выложите кусок огурца, сверху шпроты и зелень.
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