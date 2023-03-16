Бутерброды со шпротами по-новому: как вкусно приготовить бюджетную закуску
Бутерброды – самый простой вариант закуски и быстрого, сытного перекуса. Готовить их можно с разными продуктами, начиная с колбасы, заканчивая рыбой, мясом, овощами и намазками. Одним из самых бюджетных вариантов остаются именно бутерброды со шпротами, вкус которым придадут зеленый лук, чеснок, соленые огурцы.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных и самых бюджетных бутербродов со шпротами и намазкой из плавленого сыра и яиц.
Ингредиенты:
- багет/батон
- шпроты – 1 банка
- огурец – 1 шт.
- сыр плавленый – 75 г
- яйца – 2 шт.
- чеснок – 2-3 зубч.
- майонез – 1-2 ст. л.
- соль, перец – по вкусу
- зелень – по желанию
Способ приготовления:
1. Багет порежьте и пожарьте в небольшом количестве масла.
2. Яйца сварите, натрите на терке, добавьте натертый сыр, чеснок и майонез, вымешайте до однородности, посолите, поперчите по вкусу.
3. Выложите на гренку готовую массу, сверху огурец, далее шпроты и по желанию украсьте зеленью. Поставьте в холодильник на 30 минут и можно подавать.
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