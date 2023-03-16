Бутерброды – самый простой вариант закуски и быстрого, сытного перекуса. Готовить их можно с разными продуктами, начиная с колбасы, заканчивая рыбой, мясом, овощами и намазками. Одним из самых бюджетных вариантов остаются именно бутерброды со шпротами, вкус которым придадут зеленый лук, чеснок, соленые огурцы.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных и самых бюджетных бутербродов со шпротами и намазкой из плавленого сыра и яиц.

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Ингредиенты:

багет/батон

шпроты – 1 банка

огурец – 1 шт.

сыр плавленый – 75 г

яйца – 2 шт.

чеснок – 2-3 зубч.

майонез – 1-2 ст. л.

соль, перец – по вкусу

зелень – по желанию

Способ приготовления:

1. Багет порежьте и пожарьте в небольшом количестве масла.

2. Яйца сварите, натрите на терке, добавьте натертый сыр, чеснок и майонез, вымешайте до однородности, посолите, поперчите по вкусу.

3. Выложите на гренку готовую массу, сверху огурец, далее шпроты и по желанию украсьте зеленью. Поставьте в холодильник на 30 минут и можно подавать.

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