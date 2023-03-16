Бутерброды со шпротами по-новому: как вкусно приготовить бюджетную закуску

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Бутерброды со шпротами

Бутерброды – самый простой вариант закуски и быстрого, сытного перекуса. Готовить их можно с разными продуктами, начиная с колбасы, заканчивая рыбой, мясом, овощами и намазками. Одним из самых бюджетных вариантов остаются именно бутерброды со шпротами, вкус которым придадут зеленый лук, чеснок, соленые огурцы. 

Вкусные бутерброды со шпротами

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных и самых бюджетных бутербродов со шпротами и намазкой из плавленого сыра и яиц. 

Рецепт бутербродов со шпротами
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Ингредиенты:

  • багет/батон 
  • шпроты – 1 банка 
  • огурец – 1 шт. 
  • сыр плавленый – 75 г
  • яйца – 2 шт. 
  • чеснок – 2-3 зубч. 
  • майонез – 1-2 ст. л. 
  • соль, перец – по вкусу
  • зелень – по желанию

Способ приготовления: 

1. Багет порежьте и пожарьте в небольшом количестве масла.

Шпроты и хлеб для блюда

2. Яйца сварите, натрите на терке, добавьте натертый сыр, чеснок и майонез, вымешайте до однородности, посолите, поперчите по вкусу.

Намазка из сыра и яиц

3. Выложите на гренку готовую массу, сверху огурец, далее шпроты и по желанию украсьте зеленью. Поставьте в холодильник на 30 минут и можно подавать. 

Готовые бутерброды

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