Шпроты в масле – идеальный ингредиент для приготовления бюджетных и очень простых в приготовлении бутербродов. Если вы хотите, чтобы бутерброды были более пикантными, добавьте чеснок, зелень, соленые огурцы.

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусных бутербродов со шпротами, солеными огурцами и намазкой из плавленого сыра.

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Ингредиенты:

плавленый сыр – 200 г

чеснок – 2 зуб.

маринованные огурцы – 85 г

шпроты – 65 г

зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сыр, мелко нарезанный чеснок, огурцы, зелень перебейте в блендере.

2. Хлеб подсушите в духовке, намажьте готовой намазкой, сверху выложите шпроты и кусочек огурца, можно добавить зеленый лук.

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