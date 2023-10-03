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Бутерброды со шпротами с неожиданным ингредиентом: рассказываем, что добавить для яркого и оригинального вкуса
Шпроты в масле – идеальный ингредиент для приготовления бюджетных и очень простых в приготовлении бутербродов. Если вы хотите, чтобы бутерброды были более пикантными, добавьте чеснок, зелень, соленые огурцы.
Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусных бутербродов со шпротами, солеными огурцами и намазкой из плавленого сыра.
Ингредиенты:
- плавленый сыр – 200 г
- чеснок – 2 зуб.
- маринованные огурцы – 85 г
- шпроты – 65 г
- зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сыр, мелко нарезанный чеснок, огурцы, зелень перебейте в блендере.
2. Хлеб подсушите в духовке, намажьте готовой намазкой, сверху выложите шпроты и кусочек огурца, можно добавить зеленый лук.
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