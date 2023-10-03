Бутерброды со шпротами с неожиданным ингредиентом: рассказываем, что добавить для яркого и оригинального вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт бутербродов со шпротами

Шпроты в масле – идеальный ингредиент для приготовления бюджетных и очень простых в приготовлении бутербродов. Если вы хотите, чтобы бутерброды были более пикантными, добавьте чеснок, зелень, соленые огурцы.

Как приготовить вкусные бутерброды со шпротами

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусных бутербродов со шпротами, солеными огурцами и намазкой из плавленого сыра.

Рецепт бутербродов
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Ингредиенты:

  • плавленый сыр – 200 г
  • чеснок – 2 зуб.
  • маринованные огурцы – 85 г
  • шпроты – 65 г
  • зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сыр, мелко нарезанный чеснок, огурцы, зелень перебейте в блендере.

Намазка з плавленого сыра

2. Хлеб подсушите в духовке, намажьте готовой намазкой, сверху выложите шпроты и кусочек огурца, можно добавить зеленый лук.

Бутерброды со шпротами по-новому c намазкой

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