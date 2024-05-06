Буженина из индейки – это очень вкусное и сочное блюдо, которое можно готовить каждый день или подавать к праздничному столу. Вкус и аромат этого блюда не оставят никого безразличным.

Рецептом приготовления буженины из индейки поделилась фудблогер Лиза Глинская. В Instagram она предложила приготовить буженину, используя только самые простые специи.

Ингредиенты

Филе индейки – 1 кг

Вода – 1 л

Соль – 2 ст.л. с горкой

Масло с травами – 1 ст.л.

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Способ приготовления

1.Растворить соль в воде комнатной температуры. Поместить в нее филе индейки и убрать в холодильник на 10-12 часов.

2. Достать филе, просушить бумажным полотенцем. промазать ароматным маслом, завернуть в пергамент.

3. Выпекать в разогретой до 250 градусов духовке в течение 25 минут.

4. Духовку выключить, оставив индейку внутри, до полного охлаждения.

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