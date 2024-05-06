Буженина из индейки: можно готовить как на праздники, так и каждый день
Буженина из индейки – это очень вкусное и сочное блюдо, которое можно готовить каждый день или подавать к праздничному столу. Вкус и аромат этого блюда не оставят никого безразличным.
Рецептом приготовления буженины из индейки поделилась фудблогер Лиза Глинская. В Instagram она предложила приготовить буженину, используя только самые простые специи.
Ингредиенты
- Филе индейки – 1 кг
- Вода – 1 л
- Соль – 2 ст.л. с горкой
- Масло с травами – 1 ст.л.
Способ приготовления
1.Растворить соль в воде комнатной температуры. Поместить в нее филе индейки и убрать в холодильник на 10-12 часов.
2. Достать филе, просушить бумажным полотенцем. промазать ароматным маслом, завернуть в пергамент.
3. Выпекать в разогретой до 250 градусов духовке в течение 25 минут.
4. Духовку выключить, оставив индейку внутри, до полного охлаждения.
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