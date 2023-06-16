Быстрая домашняя пицца из готового теста за 10 минут: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт пиццы

Домашнюю пиццу можно готовить из разного теста и даже из лаваша. Если вы хотите, чтобы блюдо получилось удачным, – используйте лаваш или готовое тесто. Для начинки можно использовать колбасу, сыр, морепродукты, а для соуса – кетчуп, майонез.

Домашняя пицца

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусной пиццы с готового дрожжевого теста, с вкусной начинкой.

Рецепт пиццы
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Ингредиенты:

  • Дрожжевое тесто – 1 упаковка
  • Колбаса
  • Сыр
  • Майонез
  • Кетчуп
  • Помидор

Способ приготовления:

1. Разморозьте тесто и разрежьте на квадратики.

Соус для пиццы

2. На каждый квадратик налейте кетчуп, майонез и размажьте.

Приготовление пиццы

3. Выложите начинку.

Готовая пицца

4. Выпекайте пиццу в разогретой духовке до 180 С около 10 минут.

Готовая пицца

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