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Быстрая домашняя пицца из готового теста за 10 минут: делимся самым простым рецептом
Домашнюю пиццу можно готовить из разного теста и даже из лаваша. Если вы хотите, чтобы блюдо получилось удачным, – используйте лаваш или готовое тесто. Для начинки можно использовать колбасу, сыр, морепродукты, а для соуса – кетчуп, майонез.
Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусной пиццы с готового дрожжевого теста, с вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- Дрожжевое тесто – 1 упаковка
- Колбаса
- Сыр
- Майонез
- Кетчуп
- Помидор
Способ приготовления:
1. Разморозьте тесто и разрежьте на квадратики.
2. На каждый квадратик налейте кетчуп, майонез и размажьте.
3. Выложите начинку.
4. Выпекайте пиццу в разогретой духовке до 180 С около 10 минут.
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