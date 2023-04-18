Домашняя пицца – простое блюдо, которое можно готовить в духовке и на сковороде. Для начинки можно использовать: мясо, фарш, колбасу, сыр, томатную пасту, грибы, овощи.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом быстрой пиццы на сковороде, с вкусной начинкой, которая готовится всего 10 минут.

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Ингредиенты:

кефир – 200 мл

яйца – 1 шт.

мука – 350 г

соль – 1 ч. л.

сахар – 2 ч. л.

сода – 1/3 ч. л.

разрыхлитель – 1 ч. л.

масло растительное – 2 ст. л.

Начинка:

томатный соус/кетчуп

итальянские травы

колбаса

маслины

кукуруза

сыр

Способ приготовления:

1. Яйцо взбейте с кефиром, солью и сахаром, перемешайте. Добавьте просеянную муку, соду, разрыхлитель и замесите тесто.

2. Добавьте масло, переложите тесто на рабочую поверхность и вымешивайте 2-3 мин, оно должно слегка липнуть к рукам, если липнет сильно, добавьте столовую ложку муки.

3. Переложите тесто в миску смазанную маслом и оставьте на 30 минут. После отстаивания оно будет мягким и эластичным.

4. Разделите тесто на 2/3/4 части, в зависимости от того какую по толщине пиццу вы хотите. Мукой присыпаем поверхность, раскатайте тесто в круг 26 см диаметром.

5. Выложите его на сковороду и на минимальном огне под крышкой готовьте 5 минут. Переверните, и на подрумяненную часть выложите начинку, накройте крышкой и готовьте еще 10 минут.

Готовую пиццу сразу подавайте к столу!

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