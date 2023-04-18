Быстрая пицца на сковороде за 10 минут: простой рецепт сытного блюда
Домашняя пицца – простое блюдо, которое можно готовить в духовке и на сковороде. Для начинки можно использовать: мясо, фарш, колбасу, сыр, томатную пасту, грибы, овощи.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом быстрой пиццы на сковороде, с вкусной начинкой, которая готовится всего 10 минут.
Ингредиенты:
- кефир – 200 мл
- яйца – 1 шт.
- мука – 350 г
- соль – 1 ч. л.
- сахар – 2 ч. л.
- сода – 1/3 ч. л.
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- масло растительное – 2 ст. л.
Начинка:
- томатный соус/кетчуп
- итальянские травы
- колбаса
- маслины
- кукуруза
- сыр
Способ приготовления:
1. Яйцо взбейте с кефиром, солью и сахаром, перемешайте. Добавьте просеянную муку, соду, разрыхлитель и замесите тесто.
2. Добавьте масло, переложите тесто на рабочую поверхность и вымешивайте 2-3 мин, оно должно слегка липнуть к рукам, если липнет сильно, добавьте столовую ложку муки.
3. Переложите тесто в миску смазанную маслом и оставьте на 30 минут. После отстаивания оно будет мягким и эластичным.
4. Разделите тесто на 2/3/4 части, в зависимости от того какую по толщине пиццу вы хотите. Мукой присыпаем поверхность, раскатайте тесто в круг 26 см диаметром.
5. Выложите его на сковороду и на минимальном огне под крышкой готовьте 5 минут. Переверните, и на подрумяненную часть выложите начинку, накройте крышкой и готовьте еще 10 минут.
Готовую пиццу сразу подавайте к столу!
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: