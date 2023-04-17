Лаваш является очень универсальным ингредиентом для приготовления закусок, пирогов со сладкой и соленой начинкой. Еще из него можно делать шаурму, слойки, лазанью.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из лаваша, с крабовыми палочками и помидором.

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Ингредиенты:

лаваш – 3 листа

сыр – 100-120 г

крабовые палочки – 220 г

помидор – 1 шт.

петрушка – пучок

Способ приготовления:

1. Расстелите лаваш. Смажьте майонезом.

2. Сверху присыпьте тертым твердым сыром.

3. Сверху выложите еще один лист лаваша, смажьте и его майонезом, сверху выложите порезанные крабовые палочки.

4. Третий лист лаваша смажьте майонезом и выложите нарезанные помидоры и зелень. Заверните рулетиком, разрежьте на 2 части и положите в холодильник под пленкой на 2 часа.

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