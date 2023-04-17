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Быстрая закуска из лаваша с крабовыми палочками: готовится 10 минут
Лаваш является очень универсальным ингредиентом для приготовления закусок, пирогов со сладкой и соленой начинкой. Еще из него можно делать шаурму, слойки, лазанью.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из лаваша, с крабовыми палочками и помидором.
Ингредиенты:
- лаваш – 3 листа
- сыр – 100-120 г
- крабовые палочки – 220 г
- помидор – 1 шт.
- петрушка – пучок
Способ приготовления:
1. Расстелите лаваш. Смажьте майонезом.
2. Сверху присыпьте тертым твердым сыром.
3. Сверху выложите еще один лист лаваша, смажьте и его майонезом, сверху выложите порезанные крабовые палочки.
4. Третий лист лаваша смажьте майонезом и выложите нарезанные помидоры и зелень. Заверните рулетиком, разрежьте на 2 части и положите в холодильник под пленкой на 2 часа.
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