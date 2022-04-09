Быстрые банановые кексы за 15 минут: без молока, кефира и сахара

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Быстрые банановые кексы за 15 минут: без молока, кефира и сахара

Для того, чтобы быстро приготовить десерт к чаю, не обязательно полдня стоять у плиты. Достаточно иметь всего 5 ингредиентов и уже через 15 минут вы будете наслаждаться вкусными банановыми кексами. Интересно, что готовятся такие кексы без молока, кефира и даже сахара.

Фудблогер Инна Левенец (inna_levenets) на своей странице в Instagram поделилась рецептом банановых кексов, для приготовления которых нужно всего 5 ингредиентов и 15 минут.

Банановые кексы без молока, кефира и сахара

Ингредиенты на 10 кексов:

  • бананы – 3 шт

  • арахисовая паста – 80 г

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  • мед кленовый сироп – 80 г

  • мука – 150 г

  • разрыхлитель – 1\2 ч. л.

Что приготовить из бананов

Способ приготовления:

1. Бананы размять в пюре.

2. Добавить к пюре сироп и пасту. Перемешать.

Тесто для кексов

3. Добавить муку и разрыхлитель. Перемешать до однородности.

4. Выложить тесто в формочки.

Кексы без сахара за 15 минут

5. Выпекать при температуре 180 градусов 15 минут.

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