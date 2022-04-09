Быстрые банановые кексы за 15 минут: без молока, кефира и сахара
Для того, чтобы быстро приготовить десерт к чаю, не обязательно полдня стоять у плиты. Достаточно иметь всего 5 ингредиентов и уже через 15 минут вы будете наслаждаться вкусными банановыми кексами. Интересно, что готовятся такие кексы без молока, кефира и даже сахара.
Фудблогер Инна Левенец (inna_levenets) на своей странице в Instagram поделилась рецептом банановых кексов, для приготовления которых нужно всего 5 ингредиентов и 15 минут.
Ингредиенты на 10 кексов:
бананы – 3 шт
арахисовая паста – 80 г
мед кленовый сироп – 80 г
мука – 150 г
разрыхлитель – 1\2 ч. л.
Способ приготовления:
1. Бананы размять в пюре.
2. Добавить к пюре сироп и пасту. Перемешать.
3. Добавить муку и разрыхлитель. Перемешать до однородности.
4. Выложить тесто в формочки.
5. Выпекать при температуре 180 градусов 15 минут.
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