Для того, чтобы быстро приготовить десерт к чаю, не обязательно полдня стоять у плиты. Достаточно иметь всего 5 ингредиентов и уже через 15 минут вы будете наслаждаться вкусными банановыми кексами. Интересно, что готовятся такие кексы без молока, кефира и даже сахара.

Фудблогер Инна Левенец (inna_levenets) на своей странице в Instagram поделилась рецептом банановых кексов, для приготовления которых нужно всего 5 ингредиентов и 15 минут.

Ингредиенты на 10 кексов:

бананы – 3 шт

арахисовая паста – 80 г

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мед кленовый сироп – 80 г

мука – 150 г

разрыхлитель – 1\2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Бананы размять в пюре.

2. Добавить к пюре сироп и пасту. Перемешать.

3. Добавить муку и разрыхлитель. Перемешать до однородности.

4. Выложить тесто в формочки.

5. Выпекать при температуре 180 градусов 15 минут.

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