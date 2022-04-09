Существует множество рецептов теста для тонких блинов: на воде, молоке, кефире или дрожжах. Впрочем, многие опытные хозяйки говорят, что наиболее универсальными являются блины на кипятке. Они получаются очень мягкими, эластичными, нежными и, самое главное, не рвутся. Поэтому, подходят для любой соленой и сладкой начинки.

Рецепт блинов на молоке и кипятке опубликован в кулинарном блоге cook_with_me_at_home в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 4 шт

масло – 30 мл

молоко – 500 мл

мука – 400 г

горячая вода – 300 мл

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Способ приготовления:

1. Вскипятить воду.

2. Параллельно взбить яйца с щепоткой соли.

3. Добавить к яйцам масло. Перемешать.

4. Добавить молоко. Перемешать.

5. Постепенно насыпать муку, помешивая, чтобы не было комочков.

6. Постепенно налить кипяток, помешивая. Довести тесто до нужной смеси. Оставить тесто на 20-30 минут.

7. Пожарить блины. Готовые блины лучше накрыть крышкой, пока жарятся другие – так они станут более мягкими, а бока не подсохнут.

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